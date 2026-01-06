Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este martes, 6 de enero?

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar te permitirá cuidar mejor la economía de tu hogar. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio en la jornada de este martes, 6 de enero, y así proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado.

¿Cuál es el precio del dólar este martes?

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro, abre un escenario de alta incertidumbre internacional y geopolítico, especialmente en el factor económico. En ese marco, muchos se preguntan si es el mejor momento para cambiar o comprar dólares este martes, 6 de enero en Perú, debido a esa situación.

Pues bien, una entidad que te permite comprender cuál es el comportamiento y las fluctuaciones de forma diaria de esta moneda extranjera en nuestro país, es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Recuerda que saber cuál es el precio del dólar día a día te ayudará a anticiparte a cambios que podrían impactar en tu economía.

A continuación te damos a conocer cuál es el valor de esa divisa este martes. Además, ten en cuenta que el precio de esta divisa en Perú fluctúa debido a varios factores, como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política nacional.

COMPRA VENTA S/ 3.356 S/ 3.372

Los valores reflejados por la Sunat revelan una ligera variación en comparación al día de ayer, aunque no se observan movimientos bruscos en el mercado local. Pues bien, el lunes 5 de enero, la compra de esta divisa era de S/3.358, mientras que la venta era de S/3.368.

Tipo de cambio dólar paralelo

El precio del dólar en el Perú se cotiza con ligeras variaciones al inicio de la semana, manteniéndose en niveles moderados a pesar de la tensión geopolítica global y escenarios de incertidumbre en los mercados tras la captura del exmandatario de Venezuela. En ese contexto, y si piensas invertir en dólares, también es ideal que sepas

el precio de esta divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en nuestro país.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; es el siguiente para este martes, 6 de enero:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

Precio del dólar paralelo y Sunat.

Así cerró el dólar el lunes 5 de enero

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revela en su página web que el dólar cerró el lunes, 5 de enero, en 3,3640, (con una apertura de 3,3660), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3636, con un máximo de 3,3660 y un mínimo de 3,3620.

Así cerró el dólar el lunes, 5 de enero.

La situación internacional por la tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha generado atención en los mercados financieros globales. Por ello, si piensas comprar o vender dólares este martes, 6 de enero, es ideal saber primero cuál es la cotización del tipo de cambio.