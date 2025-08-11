Hallan en Trujillo a censista reportada como desaparecida: "Emocionalmente no se encuentra bien", informa la PNP

11/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras cuatro días de haber sido reportada como desaparecida, encontraron con vida a Aydaluz Mayte Sánchez (31), censista que se extravió el pasado 7 de agosto, en Trujillo, así lo confirmó el jefe de la región policial de La Libertad, general Guillermo Llerena en Exitosa.

Aparece censista perdida

En diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el general PNP confirmó que, aunque emocionalmente no se encuentra bien, Mayte está sana y no ha sido víctima de agresión física.

En ese sentido, la autoridad comentó a nuestro medio que el rescate se dio gracias a que la mujer se comunicó con su hermano, a quien le indicó que estaba desorientada y que requería apoyo, por lo que los uniformados geolocalizaron el teléfono y dieron con que se encontraba en Alto Trujillo.

En una segunda llamada, la fémina le dio la dirección exacta a su familiar de donde se encontraba, por lo que se desplegó una unidad de rescate hacia su posición para trasladarla inmediatamente a un centro de salud.

Finalmente, al descartar cualquier tipo de herida o lesión, se la derivó a la División de Investigación Criminal, en San Andrés, Trujillo, para iniciar con las diligencias correspondientes.

Hipótesis de la desaparición

Durante su intervención con nuestro medio, Llerena indicó que, aunque se desconocen los motivos de la desaparición de Mayte Sánchez, se manejan diversas hipótesis. La primera es que se iba a encontrar con alguien o que iba a realizar otro tipo de actividad, pero se descarta un secuestro o algún acto delictivo.

Reforzó su idea en que, cuando acudieron a la vivienda donde la mujer se alojó, encontraron sus maletas, las cuales, al revisarlas, hallaron el uniforme de censista y la tablet utilizada para laborar, sin embargo, se había llevado sus útiles de aseo, lo que demostraría que ella abandonó el lugar por voluntad propia.

Lo que aún sigue siendo materia de investigación es el por qué habría salido del lugar que se le designó para descansar. El oficial detalló que por el momento la fémina no se encuentra estable para brindar detalles, pero se espera que en las próximas horas se establezca y pueda detallar qué fue lo que sucedió.

"Nos debe una explicación. En el transcurso de la mañana nos dirá qué es lo que ha pasado. El día 6 que ella inició su labor, no cumplió su cuota, hizo mucho menos de lo que tenía dispuesto. Tenía un problema emocional", señaló

El general Guillermo Llerena dijo que la compañera de trabajo de Aydaluz Mayte Sánchez, con la que compartió habitación en la vivienda de un familiar, la notaba con actitudes extrañas, desorientada y preocupada, por lo que no se descartaría que la mujer sufra de algunas afecciones mentales.

De esta manera, se conoció que Aydaluz Mayte Sánchez, censista que el pasado 7 de agosto fue reportada como desaparecida, fue encontrada por la PNP sin signos de agresión en Trujillo.