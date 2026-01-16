¡Hasta 10 horas sin AGUA! Anuncian corte del servicio para el sábado, 17 de enero: AQUÍ todos los detalles

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informa que tiene corte del recurso hídrico programado para el sábado, 17 de enero, en Lima Metropolitana. Conoce qué distritos se verán afectados con la medida.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal reportó que interrumpirá el servicio de agua potable en Lima este sábado por trabajos de mantenimiento en la red con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y evitar inconvenientes en un futuro.

Entre algunas de las acciones que se ejecutarán en esa fecha está la limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital, para eliminar sedimentos y microorganismos, garantizando agua segura para consumo o uso industrial. A continuación te revelamos las zonas donde no habrá agua de forma temporal, así que ¡prepárate desde ya!:

Interrupción del servicio en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las Áreas afectadas: Urb. El Retablo, Urb. Huaquillay, Urb. Santa Luzmila, Urb. El Retablo I, II y III etapa, Urb. Huaquillay II etapa. Cuadrante: Av. Alameda del Retablo Ca. 31, Av. José de la Torre Ugarte, Ca. Hipólito Unanue, Ca. Mariano Necochea, Ca. Bolognesi, Av. Túpac Amaru, Av. Belaúnde Oeste, Ca. Gonzales Prada, Ca. Monteagudo.

Limpieza de reservorio. Sector 340.

Corte de agua en La Molina

Horario de corte: Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: Asoc. Las Flores de La Molina. Cuadrante: Urb. El Sol de La Molina I, II y IV etapa, Asoc. Vivienda Los Huertos (Pilones), Urb. La Riviera.

Limpieza de reservorio. Sector 197.

En San Antonio de Huarochirí

Áreas afectadas: Asoc. Vecinal Agropecuaria Artesanal Valle El Triunfo, Asoc. de Vivienda Julio C. Tello, A.H. Jicamarca Sector Oeste Anexo 8, Asoc. de Pequeños Industriales El Parque Sector Sur Anexo 8, Asoc. de Vivienda Proyecto 2000 Anexo 8.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

¿Qué hacer si el agua no vuelve?

Asimismo, Sedapal informó que, en caso de que los usuarios se percaten de que el agua no regresó a sus hogares en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, y así saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", expresó la institución en sus plataformas oficiales.

La entidad también reportó que, en caso de que necesites conocer más detalles de otros cortes programados con mayor anticipación, puedes acceder a través de este LINK.

Así que no olvides juntar agua desde ya para evitar inconvenientes en el tiempo que dure el corte de agua programado por Sedapal en Lima este sábado, 17 de enero. Hasta el cierre de esta nota se reporta interrupción del servicio en Comas.