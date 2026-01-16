¿Subió el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este viernes 16 de enero

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás pensando en comprar o cambiar dólares hoy en Perú? Conoce cuál es su precio actual y la cotización del tipo de cambio en la jornada de este viernes, 16 de enero, para evitar afectaciones o aprovechar una mejor tasa.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Si estás planeando realizar operaciones de compra o venta de divisas, es importante estar al tanto de las fluctuaciones diarias para tomar decisiones informadas y evitar posibles pérdidas. Pues, como se sabe, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos.

Además, tener en cuenta el valor actual de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano te permite conocer mejor cuál es su comportamiento y cómo influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional. En ese marco, una entidad que te ayuda a conocer su precio de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Esta institución del Estado recopila los datos de las operaciones interbancarias y del mercado cambiario formal, lo que te permite tener una referencia confiable para operaciones comerciales y tributarias.

VIERNES, 16 DE ENERO ¿Tendencia a la baja? Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este 15 de enero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.357 S/ 3.366

Pues bien, de acuerdo a los valores señalados, se revela que existe una leve variación en el precio del dólar, en comparación con los dos últimos días:

Miércoles 14 de enero: La compra era de S/3.356 y la venta a S/3.361.

y la venta a Jueves 15 de enero: Compra a S/3.354 - Venta a S/3.367.

Tipo de cambio dólar paralelo en Perú

El precio del dólar es importante porque afecta tus finanzas personales y economía. Por ello, otro dato importante que debes tener en cuenta antes de realizar cualquier operación o transacción es el valor actual del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio, que suele estar influenciado por diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar el jueves 15 de enero?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, jueves 15 de enero: en 3,3610 (con una apertura de 3,3640), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3608, con un máximo de 3,3630 y un mínimo de 3,3600.

Así cerró el dólar el jueves 15 de enero en Perú.

Recuerda que si deseas realizar operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como la Sunat, el BCRP, Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

Comprender el precio actual del dólar te permitirá tomar decisiones estratégicas y cuidar tu poder adquisitivo, precisamente este viernes, 16 de enero.