Cotización del día

¿Subió el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este viernes 16 de enero

Conoce cuál es el precio del dólar en Perú y cómo cotiza el tipo de cambio en la jornada de este viernes, 16 de enero, para evitar afectaciones y pérdidas en tu economía.

Precio del dólar hoy en Perú.
Precio del dólar hoy en Perú.

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/01/2026

¿Estás pensando en comprar o cambiar dólares hoy en Perú? Conoce cuál es su precio actual y la cotización del tipo de cambio en la jornada de este viernes, 16 de enero, para evitar afectaciones o aprovechar una mejor tasa.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Si estás planeando realizar operaciones de compra o venta de divisas, es importante estar al tanto de las fluctuaciones diarias para tomar decisiones informadas y evitar posibles pérdidas. Pues, como se sabe, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al sol peruano varía constantemente debido a factores económicos internos y externos.

Además, tener en cuenta el valor actual de la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano te permite conocer mejor cuál es su comportamiento y cómo influye en inversiones como acciones, fondos, bienes raíces y comercio internacional. En ese marco, una entidad que te ayuda a conocer su precio de forma diaria es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Esta institución del Estado recopila los datos de las operaciones interbancarias y del mercado cambiario formal, lo que te permite tener una referencia confiable para operaciones comerciales y tributarias. 

Tipo de cambio
VIERNES, 16 DE ENERO

COMPRA

 

 

 

 

VENTA

  
    

S/ 3.357

       

S/ 3.366

    

Pues bien, de acuerdo a los valores señalados, se revela que existe una leve variación en el precio del dólar, en comparación con los dos últimos días:

  • Miércoles 14 de enero: La compra era de S/3.356 y la venta a S/3.361.
  • Jueves 15 de enero: Compra a S/3.354 - Venta a S/3.367.

Tipo de cambio dólar paralelo en Perú

El precio del dólar es importante porque afecta tus finanzas personales y economía. Por ello, otro dato importante que debes tener en cuenta antes de realizar cualquier operación o transacción es el valor actual del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo o casas de cambio, que suele estar influenciado por diversos factores como la oferta y la demanda en la economía local y las políticas monetarias.

Según el portal cuantoestaeldolar.pe es el siguiente:

  • Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.365.

Precio del dólar Sunat y paralelo.
Precio del dólar Sunat y paralelo.

¿A cuánto cerró el dólar el jueves 15 de enero?

Por otro lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dio a conocer a cuánto cerró el dólar ayer, jueves 15 de enero: en 3,3610 (con una apertura de 3,3640), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3608, con un máximo de 3,3630 y un mínimo de 3,3600. 

Así cerró el dólar el jueves 15 de enero en Perú.
Así cerró el dólar el jueves 15 de enero en Perú.

Recuerda que si deseas realizar operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como la Sunat, el BCRP, Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

Comprender el precio actual del dólar te permitirá tomar decisiones estratégicas y cuidar tu poder adquisitivo, precisamente este viernes, 16 de enero.

