Restos de Napoleón Becerra llegaron a Lima: Velorio y homenaje se realizarán en local del PTE

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El féretro de Napoleón Becerra, candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, llegó a Lima para darle el último adiós en un velorio a llevarse a cabo en el local del partido y trasladarlo para su entierro a Cajamarca.

Miembros de PTE lo recibieron

Al rededor de las 12:32 p. m. los restos de Napoleón Becerra, quien perdió la vida en un accidente de tránsito rumbo a Ayacucho, llegaron a la Aviación el Ejército del Callao este lunes 16 de marzo, desde Huamanga.

El féretro fue colocado en una carroza fúnebre con una bandera con el logo de su partido sobre esta, sus restos fueron recibidos por miembros de la organización política, así como su hermano Walter Becerra.

"Los restos serán conducidos al local que está en el Centro de Lima, de Fentup, la avenida Uruguay, pasaje Calderón 170. Porque este es el pedido que han dado los trabajadores de la Municipalidad de Lima, porque él ha sido trabajador de la municipalidad, dirigente de la SITE, y posteriormente en la madrugada ya estaremos llevando sus restos a la ciudad de Cajamarca para darle la cristiana sepultura", informó.

Además, dio a conocer que su madre llegó a la capital para participar de estas actividades y acompañarlo en su traslado a Cajamarca. Asimismo, el también candidato a diputado exigió una investigación de las causas del accidente que le arrebató la vida a su hermano.

"Desde acá pido a todos los militantes a nivel nacional, como familia, como hermano de Napoleón Becerra que su muerte no sea en vano, que sigan trabajando que sigan luchando para salvaguardar los intereses de todos los peruanos y podamos conseguir una patria sin delincuencia, sin corrupción y sobre todo con seguridad", expresó.

Ya en el Cercado de Lima, el ataúd fue cargado por miembros del partido y familiares presentes quienes juntos gritaban arengas para el fallecido. Tras ingresar el féretro a su local partidario, se realizará una pequeña misa, luego de ello, miembros del partido y familiares podrán despedirse del candidato fallecido.

Futuro de la fórmula presidencial

Walter Becerra también aprovechó para pronunciarse sobre aquellos expertos y opinólogos que señalan que la fórmula presidencial de Partido de los Trabajadores y Emprendedores ya no podrá continuar con la muerte de su candidato a la presidencia.

"Bueno, los opinólogos y los opositores y quienes quieran gobernar este país en contra de los intereses del pueblo, ya están saliendo a opinar. Sabemos que el periodo de tachas ya pasó, hay una plancha presidencial que está compuesta por un vicepresidente y un segundo vicepresidente, esto es como ocurre en un gobierno cuando estás en ejercicio de funciones, muere el presidente o sale de viaje y automáticamente asume el vicepresidente", consideró.

Ante ello, pidió al Jurado Nacional de Elecciones que no mate los sueños de los peruanos que creen en el PTE, para que la vida de Napoleón Becerra no quede en el vacío.