Sedapal anuncia corte de AGUA en Lima este 20 de enero: ¿Qué distritos se verán afectados?

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Prepárate! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programados del recurso hídrico este martes, 20 de enero. Conoce en la siguiente nota qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿En qué distritos no habrá agua?

A través de sus plataformas de comunicación oficiales, como su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal de Sedapal reportó que la interrupción del servicio de agua potable en la capital se debe a trabajos de mantenimiento y acciones necesarias para seguir brindando un servicio de calidad.

Asimismo, en su más reciente reporte, hasta el cierre de esta nota, resalta que entienden que estos eventos de corte del recurso hídrico en los hogares pueden generar incomodidades, por lo cual su "equipo trabajará con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible". En ese marco y para evitar inconvenientes durante la duración del corte, recomienda a los usuarios juntar agua desde ya.

A continuación se revela qué distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable de forma temporal este martes 20 de enero. ¡Toma nota y evita sorpresas!

Interrupción del servicio en El Agustino

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: Coop. Talavera de la Reyna, A.H. Manuel Scorza, A.H. Vicentelo Bajo, A.H. Los Libertadores, Asoc. Alameda de El Agustino, Asoc. Belén, Asoc. Circunvalación, Coop. Bethania.

Coop. Talavera de la Reyna, A.H. Manuel Scorza, A.H. Vicentelo Bajo, A.H. Los Libertadores, Asoc. Alameda de El Agustino, Asoc. Belén, Asoc. Circunvalación, Coop. Bethania. Motivo : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 170.

Sin agua en San Miguel

Áreas afectadas: Urb. El Campillo. Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria.

Urb. El Campillo. Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria. Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Motivo de suspensión: Empalme de tubería.

Empalme de tubería. Sector 46.

Asimismo, se reportó que el corte será en Urb. Bartolomé Herrera, Urb. Huertecilla, Urb. Orbea, Urb. Pando IV y V etapa, Urb. Pershing, Urb. San Miguelito, Urb. Santa Florencia. Cuadrante: Av. La Marina, Jr. Echenique, Jr. José Salas, Jr. Ayacucho, Av. Universitaria.

Corte programado en Comas

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas : A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo sector D, A.H. Año Nuevo zona C, D y E, A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C, A.H. Año Nuevo sector La Primavera, A.H. Collique, A.H. 9 de Setiembre, A.H. Villa Violeta, Asoc. Túpac Amaru, Coop. La Calichera, Coop. Pablo VI, Coop. San Hilarión, Coop. Sangarará, P.J. Año Nuevo, Coop. Juan Velasco Alvarado, P.J. El Carmen, P.J. El Progreso, Urb. Los Chasquis, Urb. El Pinar, Urb. Primavera, Urb. Collique, Urb. Villa Oropeza.

A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo sector D, A.H. Año Nuevo zona C, D y E, A.H. Año Nuevo Mz. X5 zona C, A.H. Año Nuevo sector La Primavera, A.H. Collique, A.H. 9 de Setiembre, A.H. Villa Violeta, Asoc. Túpac Amaru, Coop. La Calichera, Coop. Pablo VI, Coop. San Hilarión, Coop. Sangarará, P.J. Año Nuevo, Coop. Juan Velasco Alvarado, P.J. El Carmen, P.J. El Progreso, Urb. Los Chasquis, Urb. El Pinar, Urb. Primavera, Urb. Collique, Urb. Villa Oropeza. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 344.

En La Molina

Áreas afectadas: Urb. El Remanso I y II etapa, C.R. Jorge Chávez, Urb. Islas del Sol, Urb. Los Sirius I, II y III etapa, Asoc. Roardi, Asoc. San Francisco, Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco, Urb. La Molina Vieja I y II etapa.

Urb. El Remanso I y II etapa, C.R. Jorge Chávez, Urb. Islas del Sol, Urb. Los Sirius I, II y III etapa, Asoc. Roardi, Asoc. San Francisco, Urb. La Molina Vieja II y III etapa - San Francisco, Urb. La Molina Vieja I y II etapa. Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 198.

En el marco del anuncio del aumento en las tarifas de agua potable y alcantarillado para los usuarios de Lima y Callao, Sedapal reportó que tiene cortes programados del servicio este martes, 20 de enero, en algunos distritos de la capital, de forma temporal.