¿Cuál es el precio del DÓLAR HOY, 19 de enero, en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este lunes

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar y su cotización actual, en la jornada de este lunes, 19 de enero, en Perú, te permite tomar decisiones más informadas y proteger tu poder adquisitivo ante una volatilidad o fluctuación de esta divisa.

Precio del dólar hoy en Perú

Debido a que el dólar estadounidense es considerado como la moneda más usada y estable a nivel global, la importancia de saber cuál es su comportamiento actual va más allá de su uso porque existen más aspectos que afectan su papel en la economía peruana.

Además, recuerda que las fluctuaciones de esta divisa tienen repercusiones en gran parte de las operaciones comerciales e inversiones, por lo cual mantenerse informado sobre sus variaciones de forma diaria te permitirá identificar cuál es el mejor momento para realizar transacciones, compras o cambios de dólares en el mercado cambiario peruano.

Una entidad del Estado que te permitirá conocer el valor actual del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Previamente, ten en cuenta que el tipo de cambio dado a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días.

LUNES, 19 DE ENERO Alerta de Senamhi: Lima Metropolitana registrará temperaturas diurnas de hasta 32 °C del 19 al 25 de enero Lee también COMPRA VENTA S/ 3.354 S/ 3.363

Esos valores reflejan que el dólar presenta ligeras variaciones, en comparación con los últimos días:

Jueves 15 de enero: Valor de la compra a S/3.354 - Venta: S/3.367.

Valor de la compra a S/3.354 - Venta: S/3.367. Viernes 16 de enero: Compra era de S/3.357 - Venta a S/3.366.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para evitar sorpresas o contratiempos, también debes tener en cuenta cómo cotiza el tipo de cambio del precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización este lunes 19 de enero es la siguiente en Perú:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.350 | Venta S/ 3.370.

¿Pero por qué varía el precio del dólar? Pues bien, las fluctuaciones en la divisa en nuestro país se deben a una serie de factores como el que te revelamos a continuación:

Precios de las commodities como el cobre y el oro, que pueden generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que pueden generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno.

como la inestabilidad o cambios de gobierno. La intervención del Banco Central de Reserva del Perú comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Precio del dólar Sunat y paralelo este 19 de enero.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Finalmente, si planeas cambiar dólares en Perú, es importante conocer el tipo de cambio que se reporta no solo en la Sunat, sino también en otras casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ¿por qué? Debido a que las tasas pueden variar de forma constante. Otras instituciones donde puedes identificar el precio de esta moneda extranjera son:

El Banco de la Nación (BN).

(BN). La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Así que si buscas anticipar los cambios económicos y planificar mejor tus operaciones y transacciones con el dólar en Perú, te revelamos cuál es su precio y cómo cotiza el tipo de cambio este lunes, 19 de enero.