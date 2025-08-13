Martín Vizcarra es reprochado por juez Chávez Tamariz por usar su celular: En otro país podrían haberlo arrestado

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El presidente de la República, Martín Vizcarra, fue reprochado por el juez Jorge Chávez Tamariz durante la audiencia de este miércoles 13 de agosto, en donde se evalúa el pedido de prisión preventiva contra el exmandatario por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

Vizcarra fue sorprendido por magistrado

Durante la audiencia presencial realizada en la sede judicial en la Av. Tacna, en el Centro de Lima, el exjefe de Estado, Vizcarra Cornejo, se mostró incómodo tras haber recibido el llamado de atención por parte del magistrado. Vizcarra se encontraba usando su dispositivo móvil por un largo tiempo.

"Un momento, entiendo que hay libertad de expresión (...) Cuando estamos en sede judicial, por ejemplo, en países distintos, hasta lo podrían haber arrestado si usted está con el teléfono en la mano, no estamos ahí, no obstante tenga en cuenta que hay antecedentes. Evite el uso de celular, estamos en una audiencia seria, se discute su libertad", dijo el juez, este miércoles 13 de agosto.

De tal modo, se pudo observar que el hecho ocurrió cuando el fiscal Germán Juárez Atoche se encontraba brindando sus argumentos para fundamentar el pedido de prisión preventiva contra Vizcarra. Mientras exponía, el expresidente prestaba atención exclusivamente a su celular, el cual tenía en manos.

Juez Chávez Tamariz reprocha a Martín Vizcarra por estar con el celular en plena audiencia de prisión preventiva. Dice que en otros países ya lo habrían arrestado por eso pic.twitter.com/1aSF0faRPy — Diego Casimiro Ore (@maagnetar) August 13, 2025

Intervención de juez Chávez Tamariz

El expresidente permanecía tecleando y portando una sonrisa, cuando de pronto, fue sorprendido por el juez Chávez Tamariz, quien pidió un minuto al fiscal Juárez Atoche para hacer el llamado de atención a Vizcarra.

Al darse cuenta de dicho acto, el magistrado inició precisando que si bien existe la libertad de expresión, en otros países, hay límites. Según añadió, siguiendo su ejemplo, Vizcarra podría haber sido arrestado por permanecer con su dispositivo móvil durante la audiencia en sede judicial.

Ante ello, le pidió evitar el uso del celular durante la audiencia en donde se está evaluando su libertad. "Salvo que en ese dispositivo tenga algún sustento que después quiera brindar al juzgado que lo va a escuchar", señaló Chávez Tamariz.

Cabe mencionar que, el Poder Judicial evalúa desde las 9:00 a. m. el pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio por los casos 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

De esta manera, se conoció que el juez Jorge Chávez Tamariz llamó la atención al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por utilizar el celular durante audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra.