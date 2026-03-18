Cambios en la PCM fueron sorpresivos, según Flavio Cruz: Perú Libre iba a dar confianza al Gabinete Miralles

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, se pronunció sobre la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros. Al respecto, la autoridad indicó que esta decisión tomó por sorpresa a la bancada de Perú Libre, debido a que pretendían otorgar el voto de confianza a su Gabinete Ministerial.

Perú Libre iba a otorgar confianza a Miralles

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, el parlamentario indicó que desde la agrupación parlamentaria tenían el objetivo de escuchar, este miércoles 18 de marzo, la exposición de la expremier Miralles y sus ministros sobre su plan de Gobierno.

Es así que, la repentina renuncia de Miralles por encargo del presidente José María Balcázar, sorprendió a los parlamentarios, debido a que Perú Libre tenía estimado votar a favor de otorgar la confianza a su Gabinete Ministerial. A pesar de ello, el legislador deseó éxitos a la gestión del nuevo premier Luis Arroyo.

"Es una decisión de sorpresa porque nadie esperaba eso, pensábamos hoy escuchar al Gabinete, obviamente en el caso de Perú Libre, siendo el presidente alguien que salió de la cantera de la bancada, nosotros íbamos a otorgar el voto de confianza, pero de pronto salieron con esto", dijo a Canal N, este miércoles 18 de marzo.

Pide a colegas pensar en la ciudadanía

Al respecto, Cruz indicó que no lo han tomado de una forma negativa, por el contrario, indicó que se debe mantener la calma para que el nuevo premier Luis Arroyo pacte una fecha en la que su renovado Gabinete acuda al Pleno del Congreso para solicitar la cuestión de confianza.

En ese sentido, cuando llegue el momento en que pidan la cuestión de confianza, el parlamentario espera que sus colegas piensen y prioricen la situación del país, por lo tanto, asuman dicho voto, debido a que en el caso de Miralles, habrían intentado "perturbar" su gestión.

Sobre nuevo premier Arroyo

Cabe mencionar que, sobre un Flavio Cruz fue consultado sobre las declaraciones del jefe de Estado, Balcázar, sobre la designación de Arroyo para dar un mayor énfasis en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sobre ello, indicó que dicho problema se afronta con inteligencia

"Aparentemente hay una percepción ciudadana y creo que también desde la gobernanza, en el sentido de que el que es militar tiene fuerza o autoridad, pero eso no es tan cierto, yo creo que la lucha contra la criminalidad pasa más por un tema de inteligencia, de mucha sabiduría, pero no es porque alguien ponga mano dura", enfatizó Cruz.

En conclusión, el parlamentario Flavio Cruz indicó que la bancada de Perú Libre tenía previsto otorgar la confianza al Gabinete de la expremier Miralles, por lo que los tomó por sorpresa su renuncia de la PCM.