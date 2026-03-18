FC Cajamarca se quedó sin entrenador: Club finalizó vínculo laboral con Carlos Silvestri

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club FC Cajamarca finalizó su vínculo laboral con Carlos Silvestri y su comando técnico, así lo indicaron en un reciente comunicado en el que expresan su agradecimiento por su profesionalismo durante su estadía.

FC Cajamarca finalizó vínculo laboral con Carlos Silvestri

El FC Cajamarca decidió anunció que finalizó su vínculo laboral con el entrenador peruano Carlos Silvestri, de 53 años, tras una seguidilla de malos resultados en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, con ello se convierte en el cuarto estratega en ser cesado de su puesto en apenas siete fechas del campeonato nacional.

El cuadro recién ascendido a primera división recurrió a sus redes sociales para oficializar la noticia mediante un comunicado en el que le agradecen al DT así como a todo su comando técnico por su esfuerzo en lograr las metas trazadas para el presente año.

"El Club FC Cajamarca hace de conocimiento público la finalziación del vínculo laboral con el profesor Carlos Silvestri Saux y su comando técnico, quienes hasta la fecha lideraron la dirección del primer equipo", se lee al inicio de dicho pronunciamiento.

En esa línea, el equipo expresó su "más profundo agradecimiento" por su "dedicación, profesionalismo y la calidad humana" que mostraron durante su tiempo en la institución cajamarquina. Además, manifestó que valoran el esfuerzo volcado en cada entrenamiento y en todo momento el compromiso con los objetivos del club.

Por útlimo, el FC Cajamarca le deseó a Carlos Silvestri y a todo su equipo de trabajo "el mayor de los éxitos en sus proyectos profesionales, deportivos y personales".

¿Cómo va el FC Cajamarca en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Como se indica al principio, la salida de Carlos Silvestri de la dirección técnica del FC Cajamarca era algo que ya se avizoraba debido a que si bien el plantel realizaba buenos partidos, no terminaba por cosechar triunfos en estas siete fechas en el Torneo Apertura 2026.

El último reflejo de ello fue su encuentro ante Comerciantes Unidos en el que no supieron mantener su resultado a favor 2 a 0 y el cotejo terminó 4 a 3 a favor del cuadro cutervino.

Pese a contar con la presencia de jugadores experimentados como Hernán Barcos, Pablo Miguez, Ricardo Lagos, Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez, el equipo no logró destacar como se esperaba quedando relegado en las últimas casillas con tan solo 5 puntos.

Tras siete fechas en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y no obtener buenos resultados, FC Cajamarca finalizó su vínculo laboral con Carlos Silvestri y su comando técnico a quienes agradecieron debido a su profesionalismo, dedicación y calidad mostrando durante el tiempo que estuvieron.