Huacho: Presidente José Jerí lideró operativo sorpresa en penal San Judas Tadeo de Carquín

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este fin de semana, el presidente José Jerí arribó a la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura, donde lideró un operativo inopinado en el penal San Judas Tadeo de Carquín, con el fin de combatir la criminalidad y buscar resultados concretos en Lima.

Jerí llega a Huacho y lidera operativo sorpresa

El mandatario interino dispuso una resquisa total este sábado 24 de enero que no estaba programada en la agenda, por lo que se trató de un operativo sorpresa donde se intervinieron la totalidad de pabellones tanto de varones como de mujeres.

Según información de la Presidencia, la intervención resultó en la incautación de listados de números telefónicos, dinero en efectivo, chips, droga, entre otros objetos ilegales.

Asimismo, el jefe de Estado se reunió también con los altos mandos de la policía de Huacho, en aras de articular las intervenciones y operativos en el Norte de Lima.

Jerí Oré recalcó que, en lo que queda de su gobierno, seguirá liderando el combate contra la inseguridad ciudadana y enfocará todos sus esfuerzos en articular con los sectores a fin de optimizar la capacidad de respuesta del Estado.

¡Recuperamos el control total del penal de Huacho!

También reafirmó su compromiso de implementar medidas más eficaces para combatir el crimen, resaltando que ahora el Ejecutivo cuenta con nuevas herramientas legales para una lucha drástica contra la delincuencia en el país.

Por otro lado, Jerí también encabezó una jornada de inspección técnica y operativa en la sede de la Región Policial Lima Norte, con sede en Huacho.

La visita de supervisión directa buscó verificar el estado de la infraestructura y asegurar que cada recurso del Estado esté siendo utilizado con eficiencia.

Se molesta con personal del INPE y lanza fuertes expresiones

La madrugada del sábado, Jerí realizó una visita inopinada al penal Ancón I, en donde encontró un grave cuadro de desorden administrativo, falta de control interno y serias deficiencias en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), lo que exacerbó el carácter del mandatario.

En un video publicado por la propia Presidencia del Perú sobre esta visita inopinada de José Jerí, se refleja con total claridad cómo el personal del INPE no tenían claramente sobre el paradero de este recluso pese a la búsqueda en su base de datos.

"¿No actualizan la base? (...) entonces obviamente si están en Challapalca que se supone es el penal de máxima seguridad del país cómo mie***, cómo car***", aseveró tajantemente.

