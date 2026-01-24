José Jerí admite que extorsiones continúan dentro de penales: "Aun hay vulneración al sistema"

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la presentación de resultados del Ejecutivo al cumplir los 100 días del actual gobierno transitorio, el presidente José Jerí admitió que las extorsiones continúan al interior de los penales y expuso las medidas a tomar de inmediato.

José Jerí resalta importancia de la SUNIR ante persistencia de extorsiones

El mandatario, quien recientemente recibió seis mociones de censura en el Congreso por sus reuniones extraoficiales con Zhihua Yang, sostuvo que las "prácticas negativas y delincuenciales siempre han existido en los penales", y que su gestión las está "controlando".

En ese sentido, señaló que uno de los principales retos de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) será cortar este tipo de comunicaciones.

"Para ello, está el tránsito hacia la nueva Superintendencia. Hay todavía vulneración al sistema y es ahí donde estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, con lo que todavía es hoy el INPE", señaló.

Jerí Oré precisó que el Ejecutivo y la SUNIR realizarán esfuerzos para "comenzar a cortar los circuitos de comunicación, libretas, papeles, anotaciones, conexiones clandestinas", pues los penales son una de las fuentes delincuenciales.

En 2025, se registraron más de 26 mil denuncias por extorsión en el país.

Erick Moreno será recluido en penal Challapalca tras extradición

Estas declaraciones llegan después de conocerse que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', será extraditado desde Paraguay hasta el Perú la próxima semana. Según el general PNP Víctor Revoredo, el criminal será recluido en el penal Challapalca.

El alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) dio a conocer que se tiene un plan estratégico entre las autoridades peruanas y paraguayas para que Moreno Hernández venga a territorio nacional.

Bajo esa premisa, el general calificó a este sujeto como una persona que "traicionó al Perú" debido a que con sus actos criminales sometió a sus propios conciudadanos y arrebató la vida de muchos de ellos.

Añadió que en esta fase complementaria, tras la captura de 'El Monstruo', se está surcando las fronteras para lo que conllevará su extradición. En esa línea, reveló que este será recluido en el penal de alta peligrosidad Challapalca.

"Estoy seguro que el Perú lo recibe con desprecio porque este irrecuperable traicionó a la rojo y blanca. No tiene espacio, irá directamente al penal Challapalca", aseveró el general PNP.

Según el Ministerio Público, Moreno será trasladado a nuestro país entre el 25 y el 28 de enero "para responder ante la justicia por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal".

