José Jerí se molesta con personal del INPE y lanza fuertes expresiones en visita inopinada a penal Ancón I

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, realizó una visita inopinada al penal Ancón I en el que encontró un grave cuadro de desorden administrativo, falta de control interno y serias deficiencias en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dicha situación exacerbó el carácter del mandatario hasta tal punto de lanzar fuertes expresiones.

José Jerí realiza visita inopinada a penal Ancón I

La madrugada de este sábado 24 de enero el jefe de Estado llegó hasta el citado establecimiento penitenciario luego de un reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que previamente fueron intervenidos un hombre y una mujer que extorsionaban a transportistas por órdenes de un interno de dicho penal.

Tras este reporte, Jerí Oré solicitó la inmediata ubicación del recluso quien era sindicado como el cabecilla de la banda criminal. La respuesta del centro penitenciario dejó en evidencia la debilidad en el sistema de registros de los internos del INPE.

El personal de la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició una rápida búsqueda de información sobre el sujeto. Los datos aparecían dispersos en varios cuadernos manuscritos los cuales fueron revisados de manera apresurada.

Resultó increíble que el sujeto no se situaba ni en su celda. En un primer momento, una computadora indicaba que se encontraba en el pabellón 2, pero acudieron hasta ahí y no estaba. Luego se dirigieron al pabellón 4, pero tampoco se hallaba ahí, la búsqueda se extendió a otros pabellones, pero sin éxito.

Después de varios minutos se dio a conocer que el interno había sido derivado al penal de Challapalca, en Tacna, el pasado 4 de enero. Sin embargo, se tornó una nueva situación de duda porque su traslado no figuraba de manera en los documentos revisados.

José Jerí se molesta y lanza fuertes expresiones

En un video publicado por la propia Presidencia del Perú sobre esta visita inopinada de José Jerí, se refleja con total claridad cómo el personal del INPE no tenían claramente sobre el paradero de este recluso pese a la búsqueda en su base de datos.

"¿No actualizan la base? (...) entonces obviamente si están en Challapalca que se supone es el penal de máxima seguridad del país cómo mie***, cómo car***", aseveró tajantemente.

Es así que, tras una visita inopinada que dejó en evidencia el deplorable desorden administrativo del penal Ancón I, el presidente de la República José Jerí se molestó con el personal del INPE y lanzó fuertes expresiones.