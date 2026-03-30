¿BLACKPINK en Lima? El inesperado ANUNCIO que desata furor entre fans peruanos

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La fiebre por BLACKPINK llega al Perú con una propuesta distinta. Este lunes se confirmó que el grupo surcoreano traerá a Lima su pop-up store "Deadline", una experiencia que ya ha recorrido otras ciudades de Asia y que ahora aterriza en territorio peruano.

El anuncio fue realizado a través de las redes oficiales de YG Select, plataforma encargada de difundir este tipo de eventos vinculados a los artistas de YG Entertainment. La noticia no tardó en viralizarse entre los fans peruanos, quienes celebraron la llegada de una iniciativa que permite una conexión más cercana con la agrupación.

Pop-up store de BLACKPINK lima

Una experiencia ligada a su nueva era

El espacio estará ubicado en el distrito de Miraflores, exactamente en la Av. José Pardo 200, aunque aún no se han revelado detalles clave como la fecha exacta de apertura ni el sistema de ingreso.

A pesar de ello, la expectativa crece, ya que estos pop-up stores suelen incluir merchandising oficial, artículos exclusivos y experiencias temáticas inspiradas en los lanzamientos recientes del grupo.

La llegada de este evento coincide con la promoción de "Deadline", el más reciente proyecto musical de BLACKPINK, que marcó su regreso como grupo tras una etapa enfocada en trabajos individuales. Este lanzamiento también estuvo acompañado de una gira mundial que consolidó su impacto global.

En ese contexto, los pop-up stores se han convertido en una estrategia clave para expandir la experiencia del álbum más allá de la música, ofreciendo a los fans espacios físicos donde los fans podrán interactuar con el concepto artístico del grupo.

Pop-up store de BLACKPINK en Malina

El crecimiento del K-pop en el Perú

El arribo de este tipo de propuestas evidencia el crecimiento sostenido del K-pop en el país, posicionando a Lima como una plaza atractiva para eventos internacionales.

En los últimos años, el fandom peruano ha demostrado una alta capacidad de organización, viralización y consumo de contenido, ya sea en reuniones de fans o en ferias temáticas.

Además, la llegada de iniciativas oficiales como este pop-up store marca una diferencia respecto a años anteriores, donde el acceso a productos originales era más limitado. Hoy, las grandes agencias reconocen el potencial del mercado latinoamericano y comienzan a incluirlo en sus estrategias globales.

Aunque aún faltan detalles por confirmar, el anuncio ya posiciona a Lima dentro del circuito global del K-pop. La llegada de BLACKPINK con este tipo de experiencias no solo refuerza su popularidad en la región, sino que evidencia el crecimiento de su fandom en el Perú.