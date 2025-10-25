RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Asegura garantías

Marcha del 25 de octubre: Vicente Tiburcio asegura que habrá garantías bajo el marco del estado de emergencia

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el gobierno dará las garantías para las movilizaciones convocadas para este sábado 25 de octubre en el marco del estado de emergencia.

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 25/10/2025

Síguenos en Google News Google News

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que brindarán las garantías ante la convocatoria a movilizaciones para este sábado 25 de octubre, pero estas se darán en el marco del estado de emergencia declarado en Lima y Callao. 

Marcha durante estado de emergencia

Ante la nueva convocatoria de marcha por la denominada 'Generación Z' para pedir justicia por la muerte de Eduardo Ruiz, durante la última manifestación del 15 de octubre, el ministro aseguró que se brindarán las garantías. 

"Las garantías siempre daremos dentro del marco constitucional y dentro del marco de lo que ha establecido el estado de emergencia. Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien que están siempre haciéndolo justo por ellos. Desde un momento yo dije: estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada'", declaró el ministro. 

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, el general Óscar Arriola Delgado, aseveró que su institución dará todas las garantías del caso para el libre tránsito, mientras que estas no alteren el orden público. 

Como se recuerda, el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, de la declaratoria de estado de emergencia, señala que se restringe o suspenden los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio. 

Ministro de Justicia niega que gobierno imite a Nayib Bukele: "No es que estemos copiando algún estilo"
Lee también

Ministro de Justicia niega que gobierno imite a Nayib Bukele: "No es que estemos copiando algún estilo"

Como se recuerda, para este sábado hay dos convocatorias a movilización. Por un lado se tiene una marcha que se concentrará en Campo de Marte en respaldo a la Policía Nacional, también llamada 'Marcha por la Paz', y otra fue convocada por la 'Generación Z' y colectivos que protestan contra el Gobierno y el Congreso ante la muerte de una manifestante. 

Investigarán a comisario de la Comisaría de Alfonso Ugarte

Asimismo, se refirió a lo sucedido en la comisaría de Alfonso Ugarte, cuando el presidente José Jerí acudió y no encontró al comisario y halló a los efectivos distraídos, asegurando que se abrirá una investigación contra el comandante PNP Juan Antonio Pineda Cordero. 

"Si hay una decisión presidencial, hay una decisión también del sector y del comandante general, aquí todos estamos puestos la camiseta, las 24 horas, los 7 días de las semana, veinticuatro siete. Se ha dispuesto en forma inmediata las investigaciones que correspondan contra ese comisario", anunció. 

Megaoperativo en San Martín de Porres deja 50 intervenidos y nueve locales clausurados
Lee también

Megaoperativo en San Martín de Porres deja 50 intervenidos y nueve locales clausurados

Así lo anunció durante su visita al comedor popular Señor de los Milagros, en donde también resaltó que el gobierno dará las garantías a las movilizaciones convocadas para este fin de semana. 

Juan José Santiváñez anuncia su regreso político con APP y buscará llegar al Senado en 2026
Lee también

Juan José Santiváñez anuncia su regreso político con APP y buscará llegar al Senado en 2026

Temas relacionados Comisaría de Alfonso Ugarte garantías Marcha del 25 de octubre ministro del interior PNP Vicente Tiburcio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA