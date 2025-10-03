RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Accidente en la carretera Central

Tragedia en el Mantaro: Rescatan a cuatro policías y buscan a suboficial desaparecido en La Oroya

El auto que trasladaba a cinco suboficiales de la PNP cayó al río Mantaro la mañana del 3 de octubre. Brigadas de rescate siguen buscando al suboficial Miguel Vilca Ccosco, desaparecido tras el siniestro.

Rescatan a cuatro policías y buscan a suboficial desaparecido en La Oroya (Andina)

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/10/2025

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana del viernes 3 de octubre en la carretera Central, a la altura del peaje Quiulla, en La Oroya. 

Un vehículo particular que trasladaba a cinco suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió el control y cayó al río Mantaro, cuyas aguas se encuentran crecidas por las intensas lluvias que azotan la sierra central.

Según el parte policial, los agentes pertenecían a la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Cerro de Pasco y se dirigían hacia la ciudad de Huancayo en un auto Hyundai de placa F6M-542. 

En circunstancias que aún son materia de investigación, el conductor no pudo evitar que el vehículo se despistara y terminara siendo arrastrado por la corriente del río, lo que generó una intensa movilización de brigadas de rescate en la zona.

El hecho ha puesto en evidencia nuevamente las condiciones de riesgo en las carreteras del centro del país, donde las lluvias constantes incrementan la peligrosidad de la ruta y elevan las probabilidades de accidentes.

Cuatro suboficiales resultan heridos y logran sobrevivir

Tras el accidente, cuatro agentes lograron salvarse con vida y fueron rápidamente trasladados al hospital EsSalud de La Oroya. Los sobrevivientes fueron identificados como:

  • Brayan Alfonso López López, quien conducía el vehículo.
  • Kenn Reiner Ibarra Quispe.
  • Zair Eli Chamorro Torres.
  • Roly Angelo Guerrero Torres.

Todos ellos fueron diagnosticados con policontusiones leves, por lo que se encuentran fuera de peligro. La rápida reacción de otros conductores y el apoyo de los bomberos de La Oroya resultaron claves para rescatarlos en medio de la emergencia.

El accidente generó gran preocupación en la institución policial y en la comunidad local, dado que los efectivos se encontraban en misión de servicio cuando ocurrió el siniestro.

Búsqueda continúa por el suboficial desaparecido

Mientras tanto, la situación sigue siendo crítica para el suboficial Miguel Vilca Ccosco, de 24 años, quien permanece desaparecido en las aguas del río Mantaro.

Brigadas de rescate especializados, con apoyo de la División de Protección de Carreteras, permanecen en el lugar ejecutando labores de búsqueda, aunque las condiciones climáticas y la fuerza del caudal dificultan las tareas.

Las autoridades han señalado que las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar si existieron fallas mecánicas, exceso de velocidad o factores externos asociados a las fuertes precipitaciones.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de accidentes en la carretera Central, lo que reabre el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de prevención, seguridad vial y respuesta ante emergencias en esta ruta estratégica que conecta Lima con el centro del país.

