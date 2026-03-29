Perú rumbo a la final en México: Call of Duty y Freestyle se unen en el torneo internacional más esperado

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú está en busca de la gloria internacional en México durante la final que fusiona el Call of Duty Mobile con el freestyle. Este evento sin precedentes juntaría a los mejores representantes nacionales en una competencia de alto nivel.

Alianza estratégica entre gaming y rimas

El nivel de los competidores peruanos en el Call Of Duty Mobile (CODM) logró su llegada a México, superando diversas etapas de la de CODM Freestyle Master Series. La participación de Perú es clave debido al alto rendimiento mostrado en las fases previas por equipos como iNCO Gaming o G2 Esports. Estos jugadores han demostrado una coordinación superior, logrando superar a rivales directos de Sudamérica para asegurar su cupo.

El objetivo principal de la delegación es traer el trofeo a casa y consolidar el liderazgo peruano en el gaming competitivo de Latinoamérica. El evento en México promete ser un espectáculo masivo con una producción de primer nivel para todos los seguidores del mundo. La integración del genero permitirá que figuras de la Free Style Masters Series (FMS) aporten su talento durante los intermedios y comentarios de las jugadas.

Expectativas para la gran final azteca

"Estamos convencidos de que la unión de estos dos mundos potenciará la visibilidad de los talentos emergentes en toda la región", señalaron voceros oficiales de la la liga FMS. Se espera que la comunidad nacional apoye masivamente las transmisiones oficiales para impulsar a los jugadores locales en cada partida. El éxito de esta delegación marcaría un antes y un después en la forma de realizar eventos de eSports y freestyle profesionales.

La organización ha confirmado que la sede será Ciudad de México, donde los peruanos enfrentarán a los gigantes de Brasil y el país anfitrión. Este cruce cultural y deportivo permite que el talento peruano sea visto por millones de personas en diversas plataformas digitales. La preparación de los equipos nacionales ha sido intensiva durante los últimos meses para asegurar un desempeño óptimo en este escenario tan exigente.

Perú llega con grandes chances de coronarse campeón gracias a su preparación constante y el apoyo de su hinchada en las redes sociales. La combinación de Call of Duty Mobile y freestyle en este torneo internacional en México es la plataforma ideal para el talento nacional. Los ojos del mundo del gaming estarán puestos sobre nuestros compatriotas, quienes buscan dejar el nombre del país en lo más alto del podio.