Examen de Admisión UNFV 2026: ¿Alcanzaste vacante? AQUÍ LINK oficial de los resultados

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la mira puesta en las vacantes de las 60 carreras profesionales que ofrece la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), miles de jóvenes rindieron este domingo 29 de marzo el examen de admisión 2026.

La jornada académica representa el paso decisivo para los postulantes que buscan integrarse a una de las instituciones públicas más emblemáticas del país, tras meses de preparación para este proceso de selección.

Vacantes y postulantes

Un total de 11,561 postulantes participaron el domingo 29 de marzo en el examen de admisión 2026 de la UNFV en busca de alcanzar una de las 3,792 vacantes que ofrece dicha casa de estudios. Del total de postulantes, 11,181 correspondieron al Examen Ordinario y 380 al Examen Extraordinario.

Como en los últimos años se registró una mayor participación femenina con 6,735 postulantes (58%) y 4,826 varones (42%); el rango de edad predominante fue de 15 a 20 años, con 10,151 jóvenes; y 6,460 provienen de colegios nacionales, 4,673 de particulares y 428 de parroquiales.

La carrera con mayor demanda fue Medicina, con 2012 postulantes; seguida de Psicología (887) y Derecho (818). También destacaron Arquitectura (491), Ingeniería de Sistemas (451), Odontología (442), Enfermería (418) e Ingeniería Industrial (402).

Medidas de seguridad para la postulación

Como parte de las medidas de seguridad, se restringió el ingreso a personas ajenas al proceso y a postulantes que portaran objetos no permitidos como bolsos, relojes, celulares u otros dispositivos, los cuales fueron retenidos en los accesos; además de cumplir normas de vestimenta, exigiendo ropa adecuada y sin elementos que pudieran vulnerar la transparencia del proceso.

El cumplimiento de dichas medidas estuvo garantizado por personal de la universidad en las puertas de ingreso; así como por una empresa de seguridad externa; con el apoyo de la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú y fiscales de prevención del delito del Ministerio Público.

Resultados

El examen se desarrolló en nueve sedes de la universidad; ocho ubicadas en Lima Metropolitana:

Cercado de Lima (3)

Jesús María (1)

Magdalena del Mar (1)

Miraflores (1)

Pueblo Libre (1)

El Agustino (1)

Región Callao (1)

De acuerdo a lo señalado en su Prospecto de Admisión, los resultados se estarán publicando en las próximas 24 horas posteriores al examen, en su página web institucional https://www.unfv.edu.pe/, donde se debe colocar el número de DNI y código del postulante.

Los postulantes ingresaron a dichas sedes entre las 7:15 a.m. y las 8:45 a.m., portando únicamente su declaración jurada impresa con fotografía pegada, documento nacional de identidad o carné de extranjería, así como lápiz 2B, tajador y borrador. La evaluación concluyó a las 13.00 horas del domingo 29 de marzo.