Indecopi lanza ofertas laborales con sueldos de hasta S/9,500

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 20 de abril, El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una convocatoria laboral dirigida a profesionales y bachilleres.

La convocatoria esta dirigida principalmente a profesionales en Derecho y Economía, con la finalidad que accedan a labores en la institución con sueldos de hasta los S/ 9,500.

Asimismo, el instituto menciona que antes de comenzar un proceso, deberán revisar los requerimientos detallados de cada puesto, al igual que la experiencia solicitada.

Estos procesos suelen realizarse bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios o parecidos. Por ello, es de suma importancia revisar las bases oficiales en la página web de Indecopi.

¿Qué cargos profesionales están disponibles?

Ejecutivo/a (1 vacante): Se requiere título profesional en Derecho. Sede en Lima, con sueldo de S/ 9,500. Finaliza la postulación el 23 de abril.

Ejecutivo 1 (1 vacante): Se requiere título profesional en Derecho. Sede en Lima, con sueldo de S/ 9,500. Finaliza el proceso el 23 de abril.

Ejecutivo 1 (1 vacante): Se requiere título profesional en Derecho. Sede en Lima, con sueldo de S/ 8,200. Finaliza el proceso el 23 de abril.

Especialista 1 - Jefe de Oficina Regional (1 vacante): Se requiere profesional titulado en Derecho, Administración de Empresas, Economía o Ingeniería Industrial. Sede en Tumbes, con sueldo de S/ 6,000. El cierre de postulación es el 29 de abril.

Especialista 1 (3 vacantes): Se requiere título profesional en Derecho. Sede en Lima, con sueldo de S/ 5,800. Finaliza la postulación el 23 de abril.

Especialista 2 (1 vacante): Se requiere grado de bachiller en Derecho o Economía. Sede en Lima, con sueldo de S/ 4,000. Finaliza el 23 de abril.

Asistente Administrativo (1 vacante): Se requiere técnico titulado en Secretariado. Sede en Lima, con sueldo de S/ 3,800. La fecha de cierre es el 23 de abril.

Asistente Administrativo 2 (1 vacante): Se requiere título técnico o bachiller en Administración, Sistemas, Ingeniería Industrial, Gestión Pública o afines. Sede en Lima, con sueldo de S/ 3,600. Cierra el 23 de abril.

Asistente Administrativo 4 (1 vacante): Se requiere secundaria completa. Sede en Arequipa, con sueldo de S/ 2,500. Finaliza el 23 de abril.

Finalmente, esta convocatoria busca encontrar los mejores talentos que cumplan con todos los requerimientos que se precisan para formar parte del instituto que vela por la propiedad intelectual.

En conclusión, estas ofertas laborales anunciadas por Indecopi ayudan a que el crecimiento económico no se detenga en el país.