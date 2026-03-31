Precio del dólar HOY en Perú: Conoce el tipo de cambio para este martes 31 de marzo

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio en el Perú muestra estabilidad en la última jornada del mes. Este martes 31 de marzo, el dólar mantiene una tendencia sin sobresaltos, reflejando un comportamiento controlado en el mercado cambiario local. La divisa estadounidense no presenta variaciones significativas, en un contexto marcado por cautela financiera y cierre contable mensual.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de compra del dólar se ubica en 3.480 soles, mientras que el de venta alcanza los 3.495 soles. Estas cifras marcan una ligera variación respecto a días anteriores, aunque sin alterar de forma relevante el panorama económico.

En los últimos tres días, el dólar había permanecido prácticamente inmóvil, con valores de 3.481 para la compra y 3.486 para la venta. Esta estabilidad evidencia una etapa de equilibrio en la oferta y demanda de la moneda extranjera, impulsada por factores internos y externos que han contenido fluctuaciones bruscas.

El cierre de mes suele generar ajustes en el mercado cambiario debido a movimientos corporativos, pagos de obligaciones y estrategias financieras de empresas. Sin embargo, en esta ocasión, el comportamiento del dólar se mantiene dentro de márgenes previsibles, lo que aporta tranquilidad a inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca su evolución.

Precio del dólar hoy, 31 de marzo

Este escenario refleja una economía que, pese a la incertidumbre internacional, logra sostener cierta estabilidad en su tipo de cambio. La continuidad de esta tendencia dependerá de factores como el contexto global, decisiones del Banco Central y el flujo de capitales en los próximos días, claves para definir el rumbo del dólar.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 16 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar cuidadosamente el tipo de cambio antes de realizar cualquier operación. Ten en cuenta que los precios pueden variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Estar bien informado te permitirá tomar decisiones más acertadas con tu dinero.

Además de consultar los precios disponibles en diferentes entidades, es importante considerar fuentes oficiales del Estado. Esto ayuda a tener información confiable y evita depender únicamente de cotizaciones no verificadas que podrían variar durante el día. Mantenerse actualizado es clave para planificar compras, pagos internacionales o cualquier transacción en dólares, especialmente si manejas montos significativos.

De esta manera, el dólar cierra marzo con una marcada estabilidad en el mercado peruano, sin variaciones relevantes en los últimos días. Este comportamiento responde a un equilibrio entre oferta y demanda, incluso en un contexto de cierre mensual. La expectativa se mantiene en cómo evolucionará el tipo de cambio en abril.