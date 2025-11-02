INPE incautó objetos prohibidos durante una requisa en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En marco del estado de emergencia en Lima y Callao, agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), realizaron el sábado 1 de noviembre una requisa dentro del penal Anexo Mujeres de Chorrillos. En la intervención, se encontraron varios objetos prohibidos en las celdas de las prisioneras, que pasaron a ser incautadas.

Inspección de celdas y pertenencias personales

Dispuesta por el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, la operación tuvo el objetivo de erradicar actividades ilícitas que se podrían perpetras desde el establecimiento penitenciario contra la seguridad ciudadana. El pabellón elegido fue el número 3, en el segundo piso del edificio.

La jefa de seguridad de la cárcel participó del operativo junto al alcaide y personal de Seguridad Interna. El trabajo de los agentes constó de inspeccionar las celdas, los pasadizos, los servicios higiénicos, y las pertenencias personales de las internas, así como la revisión corporal cumpliendo los protocolos establecidos.

Un agente del INPE con uno de los objetos incautados en el penal de Chorrillos.

Tras la requisa, se hallaron objetos prohibidos para las presas como encendedores, perfumes y una presunta sustancia ilícita. También se desconectaron todas las redes eléctricas ilegales encontradas en el interior y que servía para el uso de equipos electrónicos, lo que no se encuentra permitido.

Con esto, el INPE reafirmó su compromiso para mantener el control y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios, en coordinación con las fuerzas del orden. Estas medidas se han implementado para fortalecer la seguridad interna y evitar que se generen hechos delictivos en el exterior de las cárceles.

Requisas en otros penales

A través de sus canales oficiales, la entidad estatal ha ido compartiendo publicaciones en las que muestra las labores para el hallazgo de objetos prohibidos en los penales. Así, el pasado 30 de octubre intervinieron el penal de Lurigancho, Se incautaron libretas con anotaciones, sustancias impedidas, herramientas punzocortantes y se cortaron las conexiones clandestinas.

🔴 Durante la intervención en el penal de Lurigancho, se incautaron libretas con anotaciones, sustancias y objetos prohibidos, además de herramientas punzocortantes. También se cortaron conexiones clandestinas. pic.twitter.com/U0tuvCM1bl — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 31, 2025

El operativo inicio a las 10 de la mañana, como parte de las medidas que el Gobierno dispuso en el marco del estado emergencia. Otras cárceles en las cuales se han realizado actividades similares son las de Castro Castro y el de Chincha.

