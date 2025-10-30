Vladimiro Montesinos no obtendrá libertad en 2026: INPE confirmó su permanencia en prisión hasta 2032

30/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Iván Paredes Yataco, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer que Vladimiro Montesinos no obtendrá su libertad a mediados de 2026. Por el contrario, el exasesor político permanecerá en prisión por seis años más.

Montesinos no saldrá libre en 2026

Este jueves 30 de octubre el titular del INPE concedió una entrevista a Radio Nacional en la que reveló que tras figurar una nueva condena en contra de Montesinos Torres, este ya no saldrá libre el próximo año como se tenía previsto inicialmente.

Bajo esa premisa, el exasesor del régimen de Alberto Fujimori, que hoy tiene 80 años de edad, continuará recluido hasta 2032 despúés de la actualización de su situación legal, según informó Paredes Yataco esta condena ya fue incorporada al expediente del exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

🚨 El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco informó que Vladimiro Montesinos Torres continuará recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), ubicado en la Base Naval del Callao, debido a que existe una nueva sentencia de 6 años de prisión efectiva. pic.twitter.com/S5kj7KssDG — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 30, 2025

En primera instancia, al ser consultado sobre Vladimiro Montesinos, el presidente del INPE confirmó que permanece en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), considerada la prisión más segura del Perú. "Hay una nueva sentencia que ya ha sido registrada y la reclusión de Vladimiro Montesinos está para seis años más", manifestó.

Vale recordar que Vladimiro Montesinos cumple en la actualidad dos condenas acumuladas. La primera de ellas de 25 años por el caso Barrios Altos y la otra de 20 años por desaparición forzada y homicidio calificado.

Convenio entre INPE y Marina de Guerra del Perú

En otro momento del diálogo, Iván Paredes Yataco, se pronunció sobre el convenio entre el INPE y la Marina de Guerra del Perú que permite mantener en custodia a aquellos internos de alta peligrosidad, el cual venció en el mes de junio, pero que fue prorrogado hasta enero de 2026.

"El convenio venció en junio de este año, pero ya se prorrogó hasta enero. Entonces el presidente, las altas esferas tienen que conversar y me han dicho que sí. Hemos hecho la solicitud formal para una nueva prórroga y lógicamente estos cuatro reos que están ahí sigan manteniéndose en ese centro de reclusión", sostuvo.

Al ser consultado sobre si la prisión de la Base Naval del Callao es más segura que el Penal de Ancón, respondió que sí lo es porque se encuentra bajo el control de la Marina de Guerra del Perú.

En síntesis, el exasesor político del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, no obtendrá su libertad en 2026, por el contrario, permanecerá en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) hasta el 2032, tras figurar una nueva condena en su contra, así lo dio a conocer Iván Paredes Yataco, presidente del INPE.