Reinfo: Congreso de la República oficializa su ampliación hasta diciembre del 2026

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó este viernes 26 de diciembre, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se dispone que el dispositivo continuará activo por un año más o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Disposiciones:

Tal como fuera aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 17 de diciembre último, se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a fin de que Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, "implemente y adopte las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

Así como, de la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinarán el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

