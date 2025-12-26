RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Por un año más

Reinfo: Congreso de la República oficializa su ampliación hasta diciembre del 2026

A través de la publicación de la Ley N.º 32537, el Congreso oficializó la extensión del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026.

Congreso extiende formalmente el Reinfo por un año más.
Congreso extiende formalmente el Reinfo por un año más. MINEM

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 26/12/2025

El Congreso de la República oficializó este viernes 26 de diciembre, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se dispone que el dispositivo continuará activo por un año más o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Disposiciones: 

Tal como fuera aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 17 de diciembre último, se modifica el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293, Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, a fin de que Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los gobiernos regionales y demás instituciones competentes, "implemente y adopte las acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

Así como, de la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso, la seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacia el nuevo marco legal.

Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinarán el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados Congreso Ley MAPE minería artesanal y pequeña minería minería informal REINFO

