Jefe de la ONPE garantiza transparencia en elecciones generales: "No existe posibilidad de que exista un fraude"

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A dos días de celebrase las elecciones generales 2026, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, garantizó la total transparencia de la jornada democrática que determinará a las nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años.

En entrevista exclusiva para Exitosa, el funcionario aseveró, que el sistema electoral peruano está conformado de tal manera que es imposible que pueda gestarse un fraude electoral en los comicios de este domingo 12 de abril.

"En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista"

Durante su participación en el programa "Hablemos Claro", el jefe de la ONPE rechazó rotundamente que en el Perú se de la posibilidad de alguna irregularidad en el desarrollo de las elecciones 2026, haciendo referencia, además, a las acusaciones de un supuesto fraude hace cinco años.

Según afirmó, tendría que configurarse la complicidad del Gobierno junto a las organismos electorales para que pueda perpetrarse la trama contra voluntad popular. En ese sentido, destacó la labor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para hacer respetar el derecho al voto de más de 27 millones de peruanos.

"En el Perú tenemos un sistema absolutamente garantista. Tenemos tres organismos electorales, el JNE liderado por Roberto Burneo que está haciendo un gran trabajo. El órgano jurisdiccional está haciendo un gran trabajo. Reniec tiene, con Carmen Velarde, uno de los mejores padrones electorales de la historia y nosotros hemos trabajado siempre con muchísima integridad, con muchísima transparencia. No hay posibilidad alguna, de que se pueda concretar un fraude electoral en el Perú. De eso tenemos que ser claros y contundentes", enfatizó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En entrevista para Exitosa, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, garantizó la transparencia de las elecciones generales de este domingo 12 de abril, descartando que en el Perú pueda gestarse un fraude electoral.



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Descarta supuesto fraude en elecciones del 2021

En otro momento de la entrevista, Piero Corvetto se refirió a las acusaciones de un supuesto fraude electoral en las elecciones generales 2021, la cual tuvo como ganador en segunda vuelta presidencial a Pedro Castillo Terrones sobre Keiko Fujimori Higuchi.

Frente a lo que tuvo que afrontar hace cinco años y en aras de garantizar la transparencia de las elecciones de este domingo 12 de abril, el jefe de la ONPE fue radical en afirmar que no existió confabulación alguna para distorsionar los resultados del electorado.

"Es importante que todo sepan que no hubo ningún indicio de fraude siquiera en el 2021. Hubieron comisiones, en fin, y que el sistema electoral peruano está conformado de tal manera, está estructurado de tal manera, que la posibilidad de que existe un fraude es nula", afirmó.

El jefe de la ONPE, de esta manera, transmitió este mensaje a la población a 48 horas de que empiece las elecciones generales en nuestro país.