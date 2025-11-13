RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
"En forma extraordinaria"

Tomás Gálvez en la mira: Solicitan que la JFS revise proceso de selección del fiscal de la Nación interino

Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales Titulares han solicitado a la Junta de Fiscales Supremos que se revise el proceso de selección del actual fiscal de la Nación.

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales Titulares, ha presentado una solicitud al Ministerio Público, para que la Junta de Fiscales Supremos revise "en forma extraordinaria" el proceso de selección del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez.

Proceso de selección en la mira

Este jueves 13 de noviembre los presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales Titulares enviaron el oficio N°S/N-2025-MP-FN-PJFPDP al doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas solicotando a la Junta de Fiscales Supremos que se revise "en forma extraordinaria" el proceso de elección del fiscal interino de la Nación.

En este documento, se señala que actualmente el país está atravesando una "grave inseguridad ciudadana" por lo que se requiere que las instituciones del estado "se encuentren fortalecidas con una adecuada política de gestión sostenida en el tiempo".

 

Solicitu presentada po los Presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales Titulares
Noticia en desarrollo...

