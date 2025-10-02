ANGR exige al Congreso censurar al ministro de Cultura: "Como acto de responsabilidad política"

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), emitió un comunicado en el que le exige al Congreso de la República proceder con la censura del ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Esto por su cuestionable gestión a cargo de esta cartera.

Crisis en el Ministerio de Cultura

El pronunciamiento, encabezado por su presidente, Koki Noriega, indica que el Ministerio de Cultura vive una crisis institucional, que es responsabilidad de Valencia Gibaja. Por tal motivo, solicita al Parlamento que debata en una sesión su salida, por el mal trabajo con espacios turísticos de gran envergadura.

"El desorden en la administración de Machu Picchu, que afecta directamente a la economía y estabilidad de la región Cusco, así como la decisión de reducir el área intangible de las Líneas de Nazca y Palpa, exponiéndolas al avance de la minería ilegal", indica el texto.

Comunicado de la ANGR.

La asamblea cree que la continuidad del actual titular de esta cartera afecta a los gobiernos locales y regionales. Ese factor lo considera determinante, debido a que no perciben un compromiso real de su parte.

"La ANGR exige al Congreso de la República proceder con la censura del ministro de Cultura como acto de responsabilidad política frente al país. Así mismo, demandamos que se evalúe la permanencia de todo ministro que actúe en contra de la descentralización y muestre indiferencia ante las necesidades de las regiones", manifiesta.

Malas decisiones tomadas en el MINCUL

La ANGR considera esto como una "irresponsabilidad" que arriesga el patrimonio cultural de la nación. Cree que las decisiones que ha tomado el titular de Cultura han sido erróneas y no han contribuido a la mejora del sector.

"Estos hechos confirman que la improvisación de este gabinete en la toma de decisiones ha fracasado. La defensa del patrimonio cultural exige un modelo, con participación real de las autoridades regionales y locales, quienes conocen y viven la realidad de los territorios", precisa.

Cabe precisar que el Legislativo presentó en la tarde del jueves 2 de octubre la moción de censura en contra de Valencia Gibaja. Esta ya había sido considerada desde junio, cuando varios parlamentarios no quedaron conformes con los argumentos que presentó en la interpelación que se le realizó.

Así, la ANGR exigió que el ministro de Cultura, Fabricio Valencia sea censurado. La asamblea considera que su gestión a cargo de esta cartera ha sido ineficiente, especialmente en los casos recientes de Machu Picchu, Nazca y Palpa, por lo que piden su salida.