RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Sigue la crisis interna en la Fiscalía

Abogado de Patricia Benavides acusa "tratos denigrantes" de Delia Espinoza contra su patrocinada

Juan Peña, abogado de la fiscal suprema Patricia Benavides, acusó de "tratos denigrantes" por parte de Delia Espinoza al momento de acatar la reposición de su patrocinada.

Patricia Benavides y Delia Espinoza.
Patricia Benavides y Delia Espinoza. Difusión

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 02/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Juan Peña, abogado de la fiscal suprema Patricia Benavides Vargas, realizó fuertes acusaciones contra la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, acusándola de haber realizando "tratos denigrantes" hacia su patrocinada.  

Como se recuerda, la también extitular del Ministerio Público logró su reposición en la institución en agosto último, luego de una confrontación legal con la actual cabeza de la Fiscalía de la Nación

Le sacó en cara los procesos penales

El letrado recordó la negativa que tuvo Espinoza Valenzuela hacia su defendida, incluso luego de que el Poder Judicial revocara la suspensión impuesta en su contra en el pasado mes de junio. Por ejemplo, indicó, que Benavides Vargas fue puesta en la Junta de Fiscales Supremos (JFS) pero, sin despacho asignado alguno, pese a que es fiscal suprema. 

En esa línea, mencionó que dicha figura ilegal fue advertida por los también fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Juan Villena, posturas que finalmente hicieron "recapacitar" a la fiscal de la nación. Luego, indicó, que propuso su nombramiento en el Jurado Nacional de Elecciones, en representación del Ministerio Público, propuesta que fue rechazada por amplia mayoría por la JFS. 

Tras sus intentos fallidos, Delia Espinoza acepta el retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía; no obstante, al momento de emitir su resolución, le "recordó" todos los procesos que tiene con la justicia, actitud más que criticada por el mencionado abogado. Además, de que dejó a entrever que la JNJ le obligó a reponer a Benavides Vargas, considerándola también "una persona con actos delictivos". 

Delia Espinoza afirmó no temer a Patricia Benavides tras denuncia constitucional: "Yo responderé"
Lee también

Delia Espinoza afirmó no temer a Patricia Benavides tras denuncia constitucional: "Yo responderé"

"Lo que hace es, señalar primero, todas las opuestas observaciones contra la resolución (de la JNJ) que repuso a la Dra. Benavides, luego, además, le indicó todas las investigaciones penales que la doctora tenía en ese momento, cosa que es de manera reservada para cualquier materia penal", señaló el jurista.       

Patricia Benavides denunció constitucionalmente a Delia Espinoza

A finales de agosto, Patricia Benavides interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, luego de que se negara a acatar la reposición dispuesta por la JNJ. 

Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza y pide inhabilitarla por 10 años
Lee también

Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza y pide inhabilitarla por 10 años

El abogado Juan Peña solicitó que el proceso avance de forma inmediata para que la fiscal de la nación sea encontrada culpable y se le remueva de su cargo. A su vez, exige que el Poder Judicial la inhabilite de ocupar cualquier cargo público por los próximos 10 años.

En conversación con Exitosa, el letrado reveló que su patrocinada sigue sin ser bienvenida por la mandamás del Ministerio Público. Según su versión, ambas fiscales se saludan cuando tienen que hacerlo, pero es evidente que preferirían no tener que verse las caras al interior de la Fiscalía.

"Yo las he visto un par de veces reunidas y es muy cordial los saludos, son muy diplomáticos como con cualquier persona, pero a la vista de lo que sucede día a día, la señora Espinoza no quiere la presencia de la doctora Benavides. Lo que pasa en el interín como fiscales supremos, no lo sabemos", indicó a nuestro medio.

De esta manera, el abogado de Patricia Benavides confirma la relación distante que tienen ambas fiscales supremas. 

Temas relacionados Delia Espinoza Fiscalía Juan Peña Junta Nacional de Justicia Patricia Benavides

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA