Fue despedido de su trabajo "por NO avisar" que estaba en terapia intensiva: "No justificó su ausencia"

Un trabajador fue despedido mientras estaba en terapia intensiva recuperándose de un infarto, lo que no le permitió avisar a tiempo su ausencia en el trabajo. Sin embargo, ello no le importó a su jefe, que terminó por despedirlo. El caso se volvió viral en redes sociales y llegó hasta los tribunales.

Despedido por no avisar que estaba en UCI

Un caso ha generado impacto en las redes sociales. Pues bien, se reveló que un hombre sufrió un infarto, por lo cual tuvo que ser llevado de emergencia y ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para recibir el tratamiento adecuado, lo que conllevaba tener que faltar a su centro laboral sin aviso anticipado, puesto que por lo inesperado de la situación no pudo hablar con nadie ni avisar lo que le había pasado.

Solo días después de haber sido internado, la empresa le mandó una carta donde le notificaban su despido, alegando que no había enviado ninguna justificación o aclaración con el motivo de su ausencia. Ante esta situación ocurrida en España, el trabajador decidió iniciar un proceso legal para exponer la falta de garantías laborales y exigir justicia.

"No había sido justificada y era motivo suficiente para proceder con su despido", destacaron en el medio As sobre las declaraciones de la empresa.

Muchas personas consideraron que el despido fue una medida exagerada e injusta, ya que el empleado no estaba de vacaciones ni se ausentó por gusto: estaba luchando por su vida en un hospital. Es así como el caso que se volvió polémico fue atendido por el Juzgado de Girona.

El caso llegó a los tribunales en España

El juez del Juzgado de lo Social número 1 de Girona, revisó toda la información, incluyendo pruebas médicas y los argumentos de ambas partes. Durante el juicio también se resaltó la posible discriminación por motivos de enfermedad, ya que la empresa no tomó en cuenta su situación médica al tomar la decisión que causó gran conmoción.

Tras meses de diligencias e investigación, el tribunal determinó que "el despido había sido improcedente" y destacó el incumplimiento de la Ley 15/2022 española que consigna: "La igualdad de trato y la no discriminación" aplicada en el "empleo, por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, la promoción profesional y la formación para el empleo".

Además, determinó que la empresa debía pagar al trabajado una suma de 15 mil euros (equivalente a 59,433 soles) por daño moral, como una forma de compensación por el mal rato que pasó. También se especificó que el jefe debía pagarle todos los sueldos que el hombre dejó de recibir desde el momento en que fue despedido hasta el día en que se leyó la sentencia.

Empresa multada y beneficios al trabajador

Finalmente, se ordenó el reintegro del sujeto a la empresa, reconociendo la falta de justificación y señalando la importancia de proteger los derechos de los empleados enfermos.

Es así como un insólito caso remeció las redes sociales. En el 2022, un trabajador fue despedido porque "no avisó" a su trabajo que estaba en UCI por un repentino problema cardiaco que sufrió. Hace solo unas semanas, la Justicia de España dio un veredicto a favor del empleado alegando un "despido injustificado".