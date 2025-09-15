Betssy Chávez sobre Pedro Castillo: "Se le apresa de manera ilegal, tuvo que haberse realizado un procedimiento"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la expremier Betssy Chávez se pronunció respecto a la situación penal del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Según indicó, el exmandatario fue privado de su libertad de manera ilegal y no se le aplicó el procedimiento constitucional correspondiente.

Sobre investigación por presunta rebelión

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la expresidenta del Consejo de Ministros también se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional, con la que se dispuso su excarcelación del penal de Mujeres de Chorrillos, en el marco del juicio oral por la presunta comisión del delito de rebelión, en grado de tentativa.

"En el año 2022, el 7 de diciembre, se apresa al presidente (Pedro Castillo) de manera ilegal y es algo que las defensas técnicas venimos sosteniendo. Lo que pasa es que tiene que haber todo un procedimiento a nivel constitucional para levantársele la inmunidad y que se pueda seguir todo el trámite que corresponde", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Chávez recordó los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre del 2022, día en que las Fuerzas del Orden detuvieron a Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado. Según precisó, lo ideal en ese momento hubiera sido que se le convoque al Congreso de la República para continuar el proceso constitucional correspondiente.

En tal sentido, explicó que la flagrancia de los hechos "no existen" en material constitucional, por lo que, primero debió concluir la vía constitucional y luego ingresar inmediatamente al campo penal para realizar las investigaciones correspondientes. "En el caso de él (Pedro Castillo) no se cumplió el procedimiento", enfatizó.

Cuestiona su suspensión en calidad de congresista

Según indicó, a su persona se le respetó el cargo de parlamentaria hasta marzo del 2023, debido a que en ese momento la convocaron en el Parlamento y se decidió su suspensión en calidad de congresista; ello en el marco del presunto delito de rebelión en grado de tentativa. Es así que decide retornar a Tacna, en donde se encontraba su arraigo familiar y domiciliario.

"Retorno a Tacna y mandan a seguirme durante dos semanas y dicen de que hay el riesgo de que yo me fugue del país (...) Nunca se demostró ni el GPS del vehículo ni las declaraciones con que yo me estaba fugando del país", explicó señalando que el GPS nunca fue presentado por el Ministerio Público en la etapa de acusación.

De esta manera, la expremier Betssy Chávez explicó su situación penal a raíz de los hechos ocurridos el 7 de diciembre del 2022, día en que Pedro Castillo fue detenido tras haber intentado dar un golpe de Estado.