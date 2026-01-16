Lima Cómo Vamos: El 49.8% de personas ha dejado de ir ciertos lugares por el incremento de la inseguridad

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los efectos de la inseguridad ciudadana atemoriza de tal manera a miles de peruanos, que de acuerdo con los resultados del más reciente estudio de la Fundación Lima Cómo Vamos, han tenido que dejar a un lado algunas costumbres que tenían con tal de salvaguardar su integridad y vida.

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", la directora de la organización, Patricia Alata, reveló que este flagelo podría alcanzar niveles más altos de lo mostrado, si es que las autoridades no reducen los índices delictivos, los cuales se siguen manteniendo o en algunos casos en aumento, pese a los estados de emergencia decretados en Lima y Callao por el Gobierno desde octubre del 2025.

Ciudadanos optan por cambiar su hábitos por su seguridad

De acuerdo con su Reporte de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2025, la delincuencia en la capital y el "Primer Puerto" ha generado que del 100 % de encuestados, el 49. 8 % reveló que han decidido optar por dejar de acudir "a ciertos lugares" que normalmente concurrían por la grave situación que atenta contra la ciudadanía, empresarios, emprendedores y calidad de vida en general.

"Hemos hecho recién una pregunta este año, sobre cuáles son la situaciones de las personas que han cambiado a raíz de la inseguridad. Uno de los que salen como uno de los mayores elementos más importantes con casi un 50 %, es que han dejado de ir a ciertos lugares y zonas que antes visitaban y, en segundo lugar, que han dejado de usar transporte público en ciertos horarios, en un 26 %", explicó.

Otras de las mayores demandas reflejadas por los encuestados son la corrupción en los funcionarios públicos, la contaminación ambiental y la limpieza ambiental, lo que muestra un descontento por parte de los ciudadanos por el desarrollo de sus autoridades, siendo este año 2026, las elecciones generales, regionales y municipales.

Estado de emergencia será ampliado sin Plan Nacional de Seguridad a la vista

A inicios del 2026, el presidente José Jerí Oré, anunció que la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao será ampliado "el tiempo que sea necesario", a fin de que la Policía Nacional del Perú siga manteniendo el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Como se recuerda, el dispositivo tiene vigencia del 21 de diciembre al 21 de enero, por lo que en las próximas horas hará se promulgará el nuevo decreto supremo que extiende la medida por cuarta vez consecutiva, en el contexto de las exigencias de los transportistas, quienes vienen de acatar un paro por los últimos atentados sufridos en la capital.

Sobre su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, expresó que sería para "estos días", en conjunto con los anuncios realizados al sector transporte, como, por ejemplo, la prohibición de transportar dos personas en una moto lineal.

Lo revelado por la Fundación Lima Cómo Vamos revela que las deficiencias en el sector público están obligando a cambiar el estilo de vida de miles de limeños, siendo la inseguridad ciudadana el primer factor, el cual recae sobre el Ejecutivo.