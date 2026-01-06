Joao Grimaldo daría un salto importante en su carrera: Ficharía por grande de Europa Central

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El buen desempeño de Joao Grimaldo con el Riga FC de Letonia le valió para volver a ser considerado por varios mercados. Sobre él, se daría un movimiento que impulsaría su carrera, llegando a un equipo grande de Europa Central, donde salieron jugadores de talla mundial como Pavel Nedved o Tomas Rosicky.

Grimaldo dejaría millones en Serbia

De acuerdo al medio serbio Mozart Sport, el extremo peruano dejará el Partizán de Belgrado y firmará por el Sparta de Praga, el equipo más laureado de la República Checa. El movimiento sería millonario, permitiéndole recuperar parte de lo que pagó a Sporting Cristal, además de asegurar un porcentaje para una próxima venta.

"El peruano, con quien los blanquinegros no contaban, fue vendido al Sparta de Praga, que siguió a Grimaldo mientras jugaba cedido en Letonia. El Partizan ganó 1. 3 millones de euros con este traspaso y recibirá el 15% de la próxima venta", asegura el portal deportivo balcánico.

Partizan prodao Grimalda za 1.300.000 evra https://t.co/MEfA4vZMNc — Mozzart Sport (@MozzartSport) January 6, 2026

La llegada del canterano 'cervecero' permitirá al cuadro serbio suplir la salida del brasileño Patrick Andrade al fútbol de Azerbaiyán, además de saldar una deuda que tiene con la FIFA, que le impidió fichar jugadores. Otro aspecto favorable es que lo adeudado se ha reducido de cara a una inspección que realizará la UEFA este mes.

El medio señala que Grimaldo "no tenía la calidad" que de forma inmediata necesitaban los blanquinegros cuando lo ficharon. Por esa razón, con solo 10 partidos jugados, sin anotar goles y dar asistencias, fue cedido al Riga FC de Letonia, donde aportó para conseguir el título nacional

Los números de Grimaldo con Riga FC

Tras perder la confianza del cuerpo técnico del Partizán, el futbolista peruano de 22 años aceptó ir a una liga de menor bagaje como el letón. Con el Riga FC llegó a jugar 30 partidos entre liga y copa nacional, anotando cinco tantos y ofreciendo 10 asistencias de gol.

Con el cuadro de la capital de Letonia consiguió el tercer título en su carrera, al quedar primero en la Virsliga. Pudo conseguir un doblete, sin embargo, su equipo perdió la final de la copa frente al Auda, llegando a jugar todo el compromiso.

La carrera de Joao Grimaldo estaría cerca de tener un nuevo rumbo, luego de que un medio de Serbia asegurará que firmará por el Sparta de Praga de República Checa. Este sería el tercer equipo en Europa para el ex Sporting Cristal.