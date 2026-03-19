Líneas de transporte advierten de posible alza de pasaje si precio de petróleo no baja

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conductores de las líneas de transporte 73, 41 y 52T, manifestaron para Exitosa que el precio del pasaje no se ha elevado, pero esto cambiaría si no se regulariza el costo del petróleo. Señalaron que la decisión sería empresarial y no de cada unidad.

Pasajes podrían elevarse

Conductores de transporte manifestaron para Exitosa que los precios de los pasajes de las líneas 73, 41 y 52T podría aumentar si el precio del combustible continúa alto. "Sí el petróleo no baja, sí estamos pensando subir", precisó uno de los choferes.

Si bien los conductores de tales rutas indican que el precio de los pasajes se mantienen, siguen encontrando el petróleo a un alto costo, lo que afectaría directamente a los bolsillos de los pasajeros.

Actualmente, el costo del petróleo en los grifos alcanza hasta los S/24 o más, imposibilitando que los transportistas puedan ofrecer los precios habituales en otras líneas que recorren la ciudad.

Los transportistas consultados por nuestro medio comentaron que la medida no responde a una decisión de cada unidad, sino empresarial, debido a que afecta directamente a la recaudación de ganancias.

"Depende de las empresas por el alza de combustible, sé que otros sí han subido", indicó un conductor de las líneas mencionadas. Añadió que la posibilidad de que los pasajes aumenten 50 céntimos más se ve como una posibilidad.

GLP y gas volverían a la normalidad en 15 días

El ingeniero y experto en gas, Noel Ñiquen, indicó que el abastecimiento de GLP y gasolina se regularizará en 15 días debido a que su traslado desde Pisco hacia Lima aún no vuelve a la normalidad.

Ñiquen explica que se presentaron roturas en dos ductos: de gas natural seco y el de líquido de gas natural, ambos dañados y reparados. En el primer caso este llega directamente a Lima: primero a Lurín y luego se distribuye por ductos subterráneos hacia cada punto. La reparación de este ducto se ha completado en su totalidad. "Al día de hoy todos los grifos a GNV ya cuentan con este producto", precisó.

Sin embargo, en el caso del ducto de líquido de gas natural este no llega directamente a la capital, sino hacia la Planta de Fraccionamiento de Pisco. Es en este punto que se produce gasolina y GLP y su traslado hacia Lima se realiza por camiones o por barco, etapa que aún no ha podido normalizarse.

Debido a que el precio del petróleo en los grifos continúa elevado, las líneas de transporte 73, 41 y 52T indicaron que los pasajes podrían elevarse en 50 céntimos más.