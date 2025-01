'Los Choneros' en Perú: Denuncian ingreso de criminales contratados por mineros ilegales de Ecuador

En diálogo con Exitosa, el alcalde del Centro Poblado de Shaim Alto Comainas, Francisco Yampis, denunció el ingreso de 'Los Choneros', banda criminal contratada por mineros ilegales de Ecuador.

En conversación con Jorge Valdez en el programa 'En Defensa de la Verdad', el burgomaestre indicó que la peligrosa organización criminal habría ingresado al distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, portando armas de guerra.

"Nos está ganando Ecuador con la inteligencia, han entrado más de 30 km a la comunidad (...) 'Los Choneros' son contratados por los mineros en estado de formalización, pero la explotación en la DREM y el Ministerio de Energía y Minas, no está aceptada. Entonces, el producto que sale es totalmente ilegal. Inclusiva, utilizan maquinaria pesada, tractor de oruga, entre otros", explicó.

Asimismo, Francisco Yampis instó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a que visite la zona y veo la gravedad de esta problemática. Inclusive, se ofreció como contacto de la mandataria.

"Si el Estado no soluciona esto, en poco tiempo las rondas campesinas tomarán medidas (...) Yo pido a la presidenta (Dina Boluarte) si es que van a visitar la comunidad, me pueden contactara mí para yo llegar y ver qué es lo que se está pasando en mi comunidad", agregó.

En esa misma línea, el alcalde del Centro Poblado de Shaim Alto Comainas aseguró que había pedido que a las autoridades realizar trabajos de inteligencia para conocer la situación, sin embargo, los militares se habrían negado a ello.

"En algún momento he pedido servicio de inteligencia, pero como no nos creían tuve que ir a verificar todo. El policía no quería y el militar tampoco quería. Pido al Estado que elimine totalmente a los Reinfos que están plantados en Tambo, trabajando con 'Los Choneros'", declaró.