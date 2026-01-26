Tragedia en pleno partido de fútbol: Balacera dejó al menos 11 fallecidos y más de 10 heridos

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser un tranquilo encuentro deportivo terminó en tragedia. Al menos 11 fallecidos y más de 10 heridos fue el saldo preliminar que dejó una balacera en plena cancha de fútbol en la comunidad de Lomas de Flores de Salamanca.

Balacera en cancha de fútbol dejó 11 muertos

De acuerdo a los primeros reportes, el ataque ocurrió mientras se llevaba a cambo un partido de fútbol organizado como convivencia deportiva local, en la comunidad Lomas de Flores, en el municipio mexicano de Salamanca, estado de Michoacán.

Un grupo de personas se encontraban demostrando su habilidades para el balompié cuando de pronto sujetos armados descendieron de cuatro camionetas e irrumpieron el encuentro abriendo fuego contra los asistentes durante el juego registrado alrededor de las 6:00 p.m. de este último domingo 25 de enero.

Tras cometer el crimen, los delincuentes abordaron nuevamente sus vehículos y escaparon sin rumbo desconocido. Hasta el momento se desconocen las identidades de los facinerosos y el motivo detrás de la balacera.

Ataque armado en partido bajo investigación

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron miembros de la Dirección de Seguridad Pública, así como de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) para atender a los heridos, que de acuerdo a los primeros avances de las diligencias serían alrededor de 12 personas.

Asimismo, el Gobierno municipal de Salamanca informó que 11 personas fallecieron, 10 en el lugar y una más en el hospital. Además, se reportó que la Fiscalía de Guanajuato investigan el atentado que condenó "enérgicamente" y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del ataque en la cancha de fútbol amateur.

El alcalde Julio César Ernesto Prieto Gallardo no solo condenó el hecho, sino que reportó que acelerarán las investigaciones de ley para conocer el móvil del ataque, además de las identidades de los responsables. Finalmente, reiteró que su municipio apoyará a los deudos de este terrible siniestro.

"Ya las autoridades federales hemos tenido comunicación con el Secretario de Seguridad del estado, con el Fiscal, con la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de México, quienes están colaborando, y en conjunto daremos apoyo a las familias de las víctimas de este terrible ataque", dijo el alcalde de Salamanca.

🇲🇽❗️Masacre en la cancha: un partido de fútbol termina con el asesinato de 11 personas



El hecho ocurrió en México, los responsables se fugaron y todavía no hay ningún detenido.https://t.co/LV9AqR2stq pic.twitter.com/UKReQsEW5m — RT en Español (@ActualidadRT) January 26, 2026

Otro ataque en pleno partido de fútbol

Lamentablemente, la inseguridad ciudadana y el sicariato no solo se reporta en México, sino también en Perú. Pues bien, en el último fin de semana se reportó que al menos tres personas perdieron la vida y dos resultaron heridas por una balacera en una cancha de fútbol en el distrito de San Luis.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que podría tratarse de un ajuste de cuentas; sin embargo el caso se mantenía bajo investigación exhaustiva.

Tres fallecidos en balacera en partido de fútbol



El episodio criminal registrado en México el domingo 25 de enero en un partido de fútbol se inscribe en un contexto complejo para la región de Guanajuato que en los últimos años ha registrado altos niveles de violencia asociados a disputas entre grupos criminales.