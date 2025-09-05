Pleno del Congreso aprobó ley que establece un aumento de pensiones para profesores jubilados y cesantes

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso aprobó con 66 votos, cero en contra y 12 abstenciones, el texto sustitutorio de los proyectos de ley acumulados que dispone el pago de una pensión equivalente a la Remuneración íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, a favor de los maestros jubilados y cesantes de la Carrera Pública Magisterial.

Vale mencionar que, la representación nacional ratificó en segunda votación, la iniciativa legislativa que había sido aprobada inicialmente el pasado 5 de junio y que fuera presentada por la Comisión de Economía del Parlamento.

Detalles del proyecto de ley

De acuerdo con lo aprobado en la sesión plenaria del jueves 4 de septiembre, el texto pretende cubrir las necesidades básicas de los docentes, permitiéndoles tener una "vida decente" a través de una pensión que será establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación.

"Se establece una pensión para los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP)", detalla el texto.

Texto sustitutorio

Como parte de la disposición complementaria final del texto sustitutorio, el Poder Ejecutivo aprobará el reglamento de la presente ley en un plazo de 90 días calendario contados, a partir de su entrada en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

(Noticia en desarrollo...)