Marcha del 14 de noviembre: Así se desarrolló la movilización convocada por la Generación Z

Este 14 de noviembre se realiza la marcha nacional convocada por la Generación Z y colectivos sociales para protestar en contra de las irregularidades del Congreso de la República, funcionarios públicos, la criminalidad, entre otras exigencias ciudadanas.

Marcha del 14 de noviembre: MINUTO A MINUTO

21:30: La avenida Abancay fue despejada por la Policía de Tránsito tras la participación de los manifestantes. Los protestantes no lograron llegar a los exteriores del Congreso. Fuerte contingente policial se encontró a exteriores del Parlamento.

21:30: La avenida Abancay fue despejada por la Policía de Tránsito tras la participación de los manifestantes. Los protestantes no lograron llegar a los exteriores del Congreso. Fuerte contingente policial se encontró a exteriores del Parlamento.



20:55: Parte de la movilización se dirigió hacia los exteriores del Palacio de Justicia. Una gran cantidad de policías están congregados frente al Real Plaza Centro Cívico y el Hotel Sheraton. No se registran enfrentamientos.

Parte de la movilización se dirige nuevamente hacia la Plaza San Martín mientras que otro grupo se dirige hacia la avenida Tacna.

Parte de la movilización se dirige nuevamente hacia la Plaza San Martín mientras que otro grupo se dirige hacia la avenida Tacna.



20:36: Se registra una fuerte congestión vehicular en diversas avenidas del Cercado de Lima debido a la movilización de la marcha.

20:36: Se registra una fuerte congestión vehicular en diversas avenidas del Cercado de Lima debido a la movilización de la marcha.



19:30: Desde la avenida Abancay, ciudadanos extendieron una bandera del Perú gigante durante la movilización desarrollada este viernes 14 de noviembre. Protestantes buscan llegar a los exteriores del Congreso.

19:30: Desde la avenida Abancay, ciudadanos extendieron una bandera del Perú gigante durante la movilización desarrollada este viernes 14 de noviembre. Protestantes buscan llegar a los exteriores del Congreso.



19:05: Ciudadanos se desplazan por la Av. Nicolás de Piérola, expresando su rechazo al Congreso y al Ejecutivo.

19:05: Ciudadanos se desplazan por la Av. Nicolás de Piérola, expresando su rechazo al Congreso y al Ejecutivo.



19:00: Manifestantes se encuentran congregados en la Plaza San Martín. Algunos de los manifestantes exigen la liberación para el expresidente Pedro Castillo. Mientras que otra exige la derogatoria de las leyes pro-crimen. No se registra presencia de jóvenes, según información del medio Epicentro.

🚨 AHORA| Marcha #14N se desplaza por la Plaza San Martín y luce dividida en dos grupos; una que apoya la liberación de Pedro Castillo y otra que exige la derogatoria de las leyes pro crimen. En este punto no se registra la presencia de jóvenes. pic.twitter.com/uwJxaj6Gwy — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 14, 2025

18:25: La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) publicó el plan de desvío para el Metropolitano y el servicio de AeroDirecto ante la presencia de manifestantes en el Centro de Lima.

Desvíos anunciados por ATU en Metropolitano y AeroDirecto

18:00: La Municipalidad Metropolitana de Lima habilitó a través de su página de Youtube el monitoreo en tiempo real del Centro de Control de Operaciones (Cecop). Las cámaras de videovigilancia están ubicadas en diversos puntos del Centro de Lima.

17:30: Estudiante de la UNMSM, Máximo Quispe, fue liberado tras ser detenido por cinco efectivos policiales de la PNP y llevado a una dependencia policial, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

17:30: Estudiante de la UNMSM, Máximo Quispe, fue liberado tras ser detenido por cinco efectivos policiales de la PNP y llevado a una dependencia policial, según información de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).



Más cantidad de personas se congregan en la marcha nacional. A las 17:30 se daba el inicio a la protesta ciudadana en exigencias por seguridad, transparencia del Congreso, entre otros pedidos.

16:50: Se registra la llegada de participantes hacia la Plaza San Martín. El horario de la convocatoria indicó a las 17:30 de la tarde de este viernes. Al momento, la situación se encuentra tranquila y el tránsito vehicular continúa con normalidad.

16:50: Se registra la llegada de participantes hacia la Plaza San Martín. El horario de la convocatoria indicó a las 17:30 de la tarde de este viernes. Al momento, la situación se encuentra tranquila y el tránsito vehicular continúa con normalidad.



15:00: Presencia de fuerte contingente policial a los exteriores de la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Un estudiante de la Facultad de Derecho de la UNMSM fue detenido mientras se congregaba con otros estudiantes.

La movilización social convocada por la Generación Z y organizaciones sociales de este viernes 14 de noviembre resultó sin heridos hasta el momento. Los protestantes transitaron por diversas calles del Centro de Lima.