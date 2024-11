Marco Sifuentes denuncia a sujeto que lo agredió tras charla en CCPUCP: "Estoy bien, pero la persona es inestable"

El periodista Marco Sifuentes denunció que fue agredido al salir del Centro Cultural CCPUCP luego de brindar una charla junto a Romina Badoino.

A través de su cuenta de X, el creador de 'La Encerrona' compartió fotografías y videos del sujeto que lo habría intentado golpear cuando se encontraba saliendo de las instalaciones del CCPUCP.

Sifuentes lo identificó como Santiago Diche Rivas Plata, quien vestía un pantalón, gorro y zapatillas negras. Además, portaba una casaca ploma en todo momento. Tras la agresión, el joven se quedó rondando la calle e intentó agredirlo una vez más. Por ello, la seguridad del lugar tuvo que intervenir.

a la salida de la charla en el CCPUCP, esta persona identificada como Santiago Diche Rivas Plata me agredió. luego se quedó rondando la calle e intentó otra vez, pero la seguridad del local lo espantó. pic.twitter.com/jkMxAzLRG3

En el video compartido se escucha a Rivas Plata reclamarle al periodista por presuntamente haberse negado a darle una fotografía. Ante la actitud prepotente, la seguridad del local intentó frenarlo y conseguir que no vuelva a agredir al periodista.

Sin embargo, no se imaginó que este sujeto también se pondría agresivo con él y lo amenazó con "meterte tu guantazo". Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. El hombre siguió intentando acercarse a Sifuentes, por lo que, el personal de seguridad se tuvo que enfrentar con él.

Tras recibir un golpe, el sujeto bajó las escaleras y regresó a la vía pública. Sin embargo, se mantuvo en las inmediaciones con su actitud agresiva hasta que finalmente decidió irse. No habría un motivo aparente del porqué esa reacción.

Como se recuerda, a mediados de este año, se dio a conocer un audio atribuido al ministro Juan José Santiváñez, en el que supuestamente pide 'controlar' a un periodista. Se trata de Marco Sifuentes, quien, en palabras del ministro, estaba incomodando su imagen. Los audios se refieren a una conversación que tuvo con el capitán 'culebra'.

"Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese individuo de La Encerrona. La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese sujeto porque insulta y agrede, y no voy a aguantar más situaciones incómodas. Por favor", se oye en el audio atribuido al titular del Ministerio del Interior.