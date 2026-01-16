EE. UU. aprueba venta de equipos y servicios valorados en USD 1.500 millones para la Base Naval del Callao

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado una posible venta militar al extranjero con el fin de diseñar y construir infraestructuras para la Base Naval del Callao, la principal instalación de la Marina de Guerra del Perú.

Venta valorada en millones

La venta se encuentra valorada en hasta 1.500 millones de dólares, está sujeta a la revisión del Congreso de dicho país y podría requerir una larga negociación entre el gobierno peruano y el de EE. UU. como posibles vendedores. El valor final del contrato podría ser inferior al monto máximo aprobado por el Departamento de Estado.

"Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica", informaron.

Los planes de apoyo de parte de Washington apoye la construcción de una nueva base naval se remontan a finales de 2024, según Bloomberg. Ello, debido a que el Callao es la principal ciudad portuaria comercial de Perú, y la instalación naval se está trasladando para permitir que el puerto comercial amplíe sus operaciones.

De seguir adelante el acuerdo, hasta 20 miembros del personal del gobierno de Estados Unidos o de contratistas podrían ser estacionados en Perú durante un periodo de hasta 10 años para proporcionar gestión y supervisión de la construcción, según anunciaron.

Competencia China y EE. UU.

Esta aprobación se da luego de la gran crítica realizada por el gobierno estadounidense a Perú al permitir que la naviera estatal china COSCO Shipping construya y opere el puerto de Chancay, que se encuentra a 50 millas de la del Callao.

En noviembre del 2024, el presidente chino Xi Jinping inauguró el puerto comercial de Chancay, una inversión estimada en 3.500 millones de dólares, considerada la más ambiciosa de dicho país en nuestra región.

En 2024, la Comisión Permanente del Congreso de la República del Perú autorizó, con 18 votos a favor, el ingreso al territorio peruano de una unidad naval y personal militar de la Guardia Costera de Estados Unidos, lo que incluye armamento militar, como parte de ejercicios y acciones conjuntas previamente coordinadas.

Sin embargo, en la actualidad China es el principal socio comercial del Perú, mientras que con Estados Unidos se mantiene una relación histórica en materia de defensa. Por ello, el acuerdo para equipar la Base Naval del Callao, como parte de una estrategia para reforzar su presencia en Sudamérica.