Market Capon: Así cuestan los caramelos chinos y cuadros que Zhihua Yang le regaló a José Jerí

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso Chifagate ha dejado una curiosa arista que no pasó desapercibida: los caramelos chinos que, según Palacio de Gobierno, habrían sido el motivo principal de la visita del presidente José Jerí al clausurado Market Capon.

Un recorrido realizado por Exitosa en el local del Cercado de Lima permitió constatar que los paquetes de estos dulces, envueltos en papel de arroz y populares en los restaurantes de chifa como cortesía al finalizar la comida, se venden desde S/5. Algunos clientes recordaron con nostalgia que eran parte de la tradición gastronómica china en Lima, lo que explica su atractivo.

Pero no solo los caramelos llamaron la atención. En el segundo nivel del local se exhiben los cuadros que el empresario Zhihua Yang, conocido como "Johnny", habría obsequiado al mandatario. Sus precios oscilan entre S/50 y S/400, dependiendo del tamaño y la técnica, aunque algunos pueden superar ese rango.

Caramelos chinos envueltos en papel de arroz son bastante solicitados en la zona.

Sin embargo, lo que podría haber quedado como una anécdota pintoresca se convirtió en el epicentro de una crisis política. El local fue clausurado el mismo día de la visita presidencial por la Municipalidad de Lima, debido a que realizaba ventas al por mayor en una zona declarada intangible.

Dos días después, el Indecopi emitió una resolución que declaró como "burocrática e ilegal" la ordenanza municipal que restringía esas actividades, lo que permitió la reapertura del establecimiento. La coincidencia temporal alimentó las sospechas de una posible intervención de Jerí para favorecer a Yang.

La defensa del presidente

Jerí ha negado tajantemente en la Comisión de Fiscalización cualquier injerencia en el fallo de Indecopi y aseguró que su visita al local fue un acto habitual, sin irregularidades.

"No me comuniqué con ninguna autoridad de Indecopi y no intercedí, ni directa ni indirectamente con la reapertura o alguna resolución", declaró.

El propio Indecopi emitió un comunicado oficial aclarando que la resolución no se refería a un caso particular ni tenía facultades para ordenar la apertura o cierre de locales, y que aún está pendiente de apelación por parte de la Municipalidad de Lima.

#COMUNICADO 📄 | El Indecopi informa a la ciudadanía lo siguiente ⤵️ pic.twitter.com/GIWFPCykAb — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) January 20, 2026

La polémica por Market Capón se suma a las investigaciones fiscales por tráfico de influencias y a las mociones de vacancia y censura en el Congreso. La imagen de Jerí, que intentó justificar su visita como una compra de caramelos y un obsequio de cuadros, se ve debilitada por la secuencia de hechos y la percepción de falta de transparencia.

Los caramelos chinos de S/5 y los cuadros de hasta S/400 que recibió José Jerí en Market Capón se convirtieron en símbolos de una crisis mayor. Lo que comenzó como una curiosidad terminó siendo parte de un caso que compromete al presidente, con la Fiscalía y el Congreso evaluando su permanencia en el cargo.