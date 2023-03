Más de 55 quebradas de la Región Lima se han activado y continúan afectando a viviendas de alrededores

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado explicó la complicada situación que atraviesa la región tras la activación de 57 de las 60 quebradas provocadas por las intensas lluvias. Asimismo, afirmó que la población que vive a los alrededores se encuentra afectada y requieren de ayuda; por tanto, solicita el apoyo de otras autoridades para poder acceder a estas zonas altas donde es difícil llegar.

Tal es el caso del distrito de Mariatana de la provincia Huarochirí, el cual se encuentra incomunicado y su alcalde ha pedido la disposición de un helicóptero que les brinde asistencia debido a su grave situación.

Situación similar la viven las localidades de Canta, Huarochiri, Huaura, Barranca, Caral, Pativilca y Cañete, en donde han perdido cultivos y se advierte que se ello traer repercusiones para el abastecimiento de alimentos en Lima.

Situación del río Cañete

Asimismo, la gobernadora Vásquez afirmó que le caudal del río Cañete ha incrementado en las últimas horas y ha empezado a desbordarse en algunas zonas. Una de esas es el distrito de Calango, pero las localidades cercanas también se encuentran en situación de emergencia.

Según refiere, los ministerios de Vivienda y Transporte han enviado maquinarias para trabajar en las carreteras; sin embargo, precisa que esta medida ha sido insuficiente debido a la intensidad de las lluvias. Es por ello que solicita la ayuda inmediata para atender a las 3000 personas damnificadas.

En esa misma línea, refiere que de las maquinas de carga pesada que han sido entregas, la mitad esta desaparecida y la otra mitad esta malograda.

Sistema de prevención

Vásquez menciona que al llegar a la gestión no encontró un sistema de prevención para este tipo de situaciones de descolmatación o reforestación, y es por ello que ahora se están viendo las consecuencias.

En ese sentido, se dirigió al Gobierno Central para señalarles que no se olviden de los pueblos de la sierra, a donde la ayuda no está llegando por priorizar solo a los poblados de la parte baja. Así pues, sostiene que los pobladores han mostrado su descontento al ser no ser atendidos por las autoridades.

"Siendo los que abastecemos a Lima con alimentos pido a las autoridades del gobierno central apoyo inmediato, sabemos que están canalizando la prioridad al norte del país y lo entendemos, pero también deben darnos el apoyo correspondiente por muchos factores que pueden repercutir en la capital", enfatizó.

De esta manera, la gobernadora regional solicita también del resto del Ejecutivo para que el impacto de las 55 quebradas que han sido activadas pueda mitigarse lo más pronto posible y se pueda atender a las zonas afectadas.