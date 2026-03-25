Mecanismo para congelar fondos y cuentas vinculadas a bandas criminales ya está operativo, según premier Arroyo

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo se pronunció respecto a los trabajos que se vienen realizando desde el Ejecutivo ante la lucha contra la inseguridad ciudadana. Al respecto, la autoridad informó que se estaría atacando directamente el financiamiento de las bandas criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Medidas para enfrentar a bandas criminales

Mediante declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros no dudó en resaltar las acciones del Gobierno de José María Balcázar en el marco de los casos de extorsión, sicariato y otros delitos. Es así que, precisó que se está ejecutando una "ofensiva directa y sostenida" contra la delincuencia.

En esa línea, indicó que las medidas tomadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones estarían orientadas a debilitar el financiamiento y la capacidad operativa de las diversas organizaciones criminales que, se dedican a extorsionar no solo a empresas de transporte, sino a comerciantes y otros negociantes.

De tal modo, Arroyo indicó que las autoridades ya podrán bloquear cuentas bancarias vinculadas a bandas criminales; ello debido a que el mecanismo de congelamiento administrativo de fondos ya se encontraría operativo. Según precisó, dichas medidas golpearán a las economías ilegales y cortarán el flujo de recursos que sostienen a dichas agrupaciones.

"Estamos atacando directamente el financiamiento del crimen. El mecanismo de congelamiento administrativo de fondos ya está operativo y permite bloquear cuentas vinculadas a organizaciones criminales", dijo el último martes 24 de marzo.

✅El Ejecutivo intensifica su ofensiva contra la delincuencia al congelar fondos y bloquear cuentas de organizaciones criminales, debilitando su capacidad operativa.



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Sobre seguridad en transporte

En otro momento, el premier anunció que el Gobierno ejecutará estrategias específicas como "Corredor Seguro" y "Pasajero Transporte Seguro", las cuales tienen la finalidad de garantizar la seguridad en las rutas de los buses, por lo que contarán con presencia policial en puntos críticos.

Estos agentes de la PNP acompañarán a los buses de transporte público en "tramos de riesgo". Además, Arroyo precisó que más de 800 mil ciudadanos estarían usando el aplicativo 'Alerta Pasajero', el cual permite ver reportes en tiempo real y la atención de las autoridades.

Despliegue de Fuerzas Integradas

Cabe mencionar que, el premier Luis Arroyo también anunció el despliegue de las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) en 27 distritos de regiones con mayor incidencia de delitos. Esta tiene una inversión inicial de más de S/ 7 millones.

"Como parte de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, hoy, desplegamos las Fuerzas Integradas de Tareas en 27 distritos con mayor incidencia de delito de alto impacto, en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco", dijo a la prensa, este martes 24 de marzo.

De tal modo. el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, brindó detalles sobre las medidas que se continúan tomando desde el Ejecutivo en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y delincuencia.