Minera Poderosa exige al presidente José Balcázar rectificarse tras acusarlos de comprar oro ilegal

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Minera Poderosa exigió al presidente José Balcázar rectificarse tras acusar a la compañía de comprar oro extraído ilegalmente en la zona de Pataz durante la entrevista que brindó el último viernes 20 de marzo a Exitosa.

¿Qué dijo el mandatario?

A través de una carta enviada a Palacio de Gobierno, la compañía solicitó al mandatario rectificar sus declaraciones dadas en Exitosa, al mencionar a la empresa ligada a la minería ilegal:

"(...) se ha convertido la minería ilegal por encima del narcotráfico y es una lucha que estamos dando con una suerte de modelo en Pataz, en cuya virtud el Ejército y la Policía han tomado parte en ese control. Imagine usted hasta una minería que es formal, según se dice, como la Poderosa compra el oro de los extorsionadores y de la gente que ilegalmente obtiene el oro en esa zona", declaró Balcázar.

Comunicado de Minera Poderosa

En ese sentido la compañía le hizo presente al jefe de Estado que pese a su experiencia como abogado y ex magistrado, imputó a la empresa la comisión de un delito "sin ningún sustento". Además negaron la acusaciones y las calificaron de "falsas", asegurando que el minera extraído, procesado y comercializado es de fuente de la Minera Poderosa.

"La Compañía realiza su actividad minera, metalúrgica y de comercialización del oro en sus unidades de producción y plantas propias y amparados legalmente en las concesiones de las que es titular, y en la normativa regulatoria exigida por el Estado. Compañía Minera Poderosa no compra oro a ningún tercero", explicaron.

Asimismo, recordaron que la difusión de hechos falsos lesiona el derecho al honor que cuenta con protección constitucional, civil y penal en el ordenamiento jurídico, que dota a los afectados de una serie de acciones legales, que la empresa anuncia evaluar ejercer.

"Su conducta es especialmente grave teniendo en cuenta el alto cargo que ocupa en el Estado, que más bien le obliga a actuar con prudencia y apego a la ley. Sus declaraciones pueden desencadenar serias afectaciones reputacionales a mi representada de las cuales será el único responsable", dice el comunicado.

Es con una carta que la Minera la Poderosa exigió al presidente José Balcázar rectificarse tras acusar a la empresa de comprar oro ilegal.