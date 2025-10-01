'Pequeño J' será extraditado a Argentina tras su captura en Lima, confirma la PNP

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como 'Pequeño J', quien es requerido por la justicia argentina en el marco de un proceso de extradición.

El joven, de 20 años, fue hallado la tarde del martes dentro de la cabina de un tráiler que transportaba pescado hacia Lima, en el kilómetro 58 de la Panamericana Sur, en Pucusana.

De acuerdo con el general PNP Zenón Santos Loayza Díaz, director de la Dirincri, la operación se realizó en coordinación con Interpol. El investigado permanecía oculto en la parte posterior del vehículo, lo que permitió su ubicación y posterior arresto.

Mientras se formaliza el pedido de extradición de Argentina, Valverde Victoriano será puesto a disposición de la unidad de Requisitorias de la Dirincri. Según explicó el oficial, el tiempo de permanencia en Perú dependerá de la duración del trámite judicial correspondiente.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | La Policía Nacional del Perú informó que Tony Valverde, alias 'Pequeño J', afrontará un proceso de extradición para que sea puesto a disposición de la justicia de Argentina. Por otro lado, su cómplice, un ciudadano argentino, será expulsado de... pic.twitter.com/73JPliz8vt — Exitosa Noticias (@exitosape) October 1, 2025

Investigado por triple crimen en Argentina

En Argentina, 'Pequeño J' es investigado por el asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el 19 de septiembre y halladas cinco días después descuartizadas y enterradas en una vivienda del sur de Buenos Aires.

El caso ha provocado gran conmoción social en el país vecino. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalló que las víctimas habrían sido torturadas y asesinadas en el mismo inmueble y que el crimen se transmitió en redes sociales como presunta represalia por el robo de drogas.

La magnitud del crimen generó protestas frente al Congreso argentino y en diversas ciudades, donde colectivos feministas y organizaciones sociales exigieron mayor seguridad y justicia para las víctimas.

Aunque en Perú no registra antecedentes, las autoridades argentinas vinculan a Valverde Victoriano con delitos de sicariato y microcomercialización de drogas, por lo que la extradición resulta clave en el proceso penal que se sigue en su contra.

Red criminal y detención de su lugarteniente

En paralelo a la captura de 'Pequeño J', la PNP también informó sobre la detención de Matías Agustín Ozorio, ciudadano argentino señalado como su mano derecha. Este fue ubicado en el distrito de Los Olivos, en Lima.

De acuerdo con el general Loayza, se verificó que Ozorio no cuenta con registro de ingreso legal al país, motivo por el cual se iniciarán los procedimientos correspondientes para su expulsión en el menor plazo posible.

La caída de ambos representa un golpe contra una organización que operaba entre Perú y Argentina. La justicia bonaerense espera que la extradición de Valverde Victoriano permita esclarecer los móviles y la cadena de responsabilidades detrás del triple crimen que ha sacudido a la opinión pública internacional.

En este contexto, la PNP reafirmó su coordinación con organismos internacionales para evitar que el territorio peruano sea utilizado como refugio de prófugos vinculados a delitos graves.