PNP asegura que policía paraguaya no conocía el paradero de 'El Monstruo': "Nosotros lo ubicamos y les dimos la información"

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Cnel. PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD), indicó que la policía paraguaya no conocía el paradero de Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", aseverando, además, que fue la Policía Nacional del Perú (PNP) quien logró ubicarlo.

Durante el operativo empezado a tempranas horas del día en Carabayllo, el cual logró la desarticulación de la organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción", la autoridad policial salió en defensa de su institución, descartando que la Policía Nacional del Paraguay logrado la captura, en exclusividad, del líder de "Los Injertos del Cono Norte".

"Mi equipo lo ubicó y le dimos la información a la policía paraguaya"

Luego del operativo de allanamiento contra la vivienda de Adam Smith Lucano Cotrina, alias "Jorobado" , rival en el mundo del hampa de "el Monstruo", el oficial de la PNP aseveró ante los medios de comunicación que su equipo ubicó con anterioridad a Moreno Hernández y que dicha información fue brindada en su momento a sus pares paraguayos.

"Paraguay no sabía donde estaba 'el Monstruo' y el Sr. Luis Gustavo López Velásquez -Jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional del Paraguay- confirma que fui yo, a través de mi equipo, que lo ubicamos y le dimos la información, no quiero utilizar un término peyorativo respecto a eso (...) ellos no sabían dónde estaba", enfatizó.

En ese sentido, mencionó que el dato fue remitido a las autoridades paraguayas en febrero último.

(Noticia en desarrollo...)