Los Olivos: Extranjero recién llegado al Perú es asesinado a balazos en plena vía pública, durante estado de emergencia

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de Los Olivos, donde un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en el cruce de la avenida Canta Callao con Dos de Octubre, en la zona limítrofe con San Martín de Porres.

El crimen ocurrió en pleno estado de emergencia, situación que no ha frenado la ola delictiva en Lima norte. Vecinos de la zona relataron que la víctima se encontraba tomando fotografías de las viviendas cuando fue sorprendida por dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal.

Los atacantes dispararon directamente contra él antes de huir del lugar. Pese a que los residentes llamaron a una ambulancia, los paramédicos solo pudieron confirmar su muerte al llegar.

🔴🔵Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos en Los Olivos, a solo tres días de haber llegado al Perú. La víctima fue atacada cuando tomaba fotos a viviendas en la avenida Canta Callao. La Policía investiga si el crimen está vinculado a bandas criminales que se disputan el... pic.twitter.com/5BZYJoX62T — Exitosa Noticias (@exitosape) October 25, 2025

La víctima habría llegado hace tres días al país

De acuerdo con la información preliminar brindada por la Policía Nacional, el fallecido era conocido en la zona como "el negro", y habría ingresado al Perú hace apenas tres días.

Los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas criminales extranjeras que disputan el control territorial y las rutas de extorsión en esta parte de la capital.

Fuentes policiales señalaron que en el celular del fallecido se hallaron fotografías de las fachadas de diversas viviendas, lo que refuerza la hipótesis de que estaría recolectando información de posibles víctimas de chantaje o extorsión.

La Policía sospecha de un ajuste de cuentas

Según las primeras pesquisas, el hombre asesinado podría haber pertenecido a una organización criminal, y su muerte sería consecuencia de una venganza entre grupos rivales. Testigos indicaron que el ataque fue directo y planificado, descartando un robo o enfrentamiento fortuito.

Los vecinos manifestaron su preocupación por la inseguridad que persiste pese al estado de emergencia, ya que los asesinatos por encargo y los enfrentamientos entre bandas se han vuelto frecuentes en Los Olivos y distritos cercanos.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los autores del crimen y determinar si la víctima formaba parte de alguna red delictiva vinculada a la extorsión o cobro de cupos.

Este nuevo asesinato evidencia la crítica situación de seguridad en Lima norte, donde los enfrentamientos entre bandas extranjeras dejan víctimas incluso a plena luz del día, desafiando las medidas implementadas por el Gobierno.