Condenan a integrantes de una banda criminal dedicada a extorsionar a transportistas

El Poder Judicial condenó a los integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión contra transportistas y tráfico ilícito de drogas en Pisco, Ica.

Condenas de has 34 años

Se trata de una organización conformada por Richard Trillo, Eliesser Peña, Alex Bolívar y Diana Arango, quienes fueron investigados por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas y explosivos, y tráfico ilícito de sustancias ilícitas.

Quien obtuvo la pena más dura fue Trullo, con una condena de 34 años, seis meses y 15 días de prisión por los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa, porte de armas de fuego y microcomercialización de drogas.

Por su parte, Peña fue sentenciado a 25 años, dos meses y 15 días de prisión por los delitos de extorsión agravado en grado de tentativa y tenencia ilegal de material explosivo. Mientras tanto, Bolívar obtuvo la misma pena por los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y microcomercialización de drogas. Por su parte, Arango, fue condenado a 6 años de prisión por el delito de microcomercialización de drogas.

La investigación fiscal se basó en la denuncia de dos transportistas de Pisco que denunciaron ser víctimas de extorsión. Los sujetos empleaban tácticas de reglaje en su contra, realizando vigilancia en tiempo real, enviando fotografías de las víctimas mientras hacían sus quehaceres y videos de armas de fuego para intimidarlas con el fin de obligarlas a pagar S/5000 a cambio de no atentar contra sus vidas ni las de sus familiares.

Captura de la banda

Como resultado de las investigaciones, la Policía Nacional capturó a los 4 sujetos en posesión de material explosivo, un revólver, bolsas con marihuana y una teléfono celular desde el cual realizaban llamadas y enviaban mensajes extorsivos.

A lo largo de las diligencias, la Fiscalía recabó material probatorio, entre ellos chats de coordinación criminal, fotografías de las armas incautadas y videos donde los sentenciados golpeaban a las víctimas. Además, se confirmó que las voces de las amenazas enviadas mediante audios de WhatsApp coincidían plenamente con las de los detenidos.

