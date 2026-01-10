Alex Valera se consagra como el 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1: "La 'U' es un equipo sólido"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La temporada 2025 de la Liga 1 cerró con broche de oro para Alex Valera, quien se consagró como el 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1. El delantero de Universitario no solo brilló con 16 goles, sino que también recibió el reconocimiento de sus compañeros y del público por su entrega y profesionalismo durante todo el año.

Valera, el 'Mejor jugador del Año 2025'

El anuncio se realizó este viernes 9 de enero durante la ceremonia de premiación de la Liga 1 - Te Apuesto 2025, donde Alex Valera subió al estrado para recibir su distinción.

ALEX VALERA ES EL JUGADOR DEL AÑO DE LA LIGA1 2025



Con evidente emoción, el delantero crema agradeció a Dios, a su familia y a su hija, así como a los dirigentes y al comando técnico de Jorge Fossati.

"Primero, agradecer a Dios, a mi familia, a mi hija (...) a mis dirigentes, al profesor Jorge Fossati, a su comando técnico, a mis compañeros", expresó el futbolista.

Valera también fue nominado como Goleador del Año, un reconocimiento que sumó a su lista de logros dentro de la temporada. El delantero resaltó que su éxito no es solo individual, sino fruto del esfuerzo colectivo del equipo crema.

Valera celebra el esfuerzo del Universitario

Durante su discurso, Alex Valera recordó que Universitario ha conseguido el torneo nacional por tres años consecutivos, consolidando su posición como uno de los equipos más sólidos del fútbol peruano.

"Esto demuestra el equipo que somos. Creo que la 'U' es un equipo muy sólido, somos Tricampeones y eso se demuestra con el esfuerzo de cada día y el profesionalismo de todo, que creo que eso es lo que nos caracteriza como amigos, por lo que somos dentro y fuera del campo", sostuvo.

El delantero también dedicó palabras a sus críticos, dejando un mensaje claro sobre la importancia de seguir luchando pese a las adversidades y comentarios negativos.

"Este premio solo quiere decir que, por más que muchas personas quieran denigrar, o quieran menospreciar tu esfuerzo, hay que levantarnos y al día siguiente luchar porque este esfuerzo es para nosotros, nuestra familia y nuestros seres que todos queremos", concluyó.

Con 16 goles en la temporada y un liderazgo que se refleja dentro y fuera de la cancha, Alex Valera se consagró como el 'Mejor jugador del Año 2025' de la Liga 1, sumando un nuevo capítulo de éxito en su carrera y dejando claro por qué es uno de los futbolistas más destacados del país.