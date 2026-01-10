Kendall Jenner rompe su silencio sobre su orientación sexual: "No me cierro a las experiencias de la vida"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de años de especulaciones, Kendall Jenner rompió su silencio sobre su orientación sexual. La modelo y empresaria habló con sinceridad en el podcast In Your Dreams, presentado por Owen Thiele, abordando los rumores que circulan en redes sociales.

Kendall aclara rumores sobre su orientación

En su conversación, Kendall Jenner no se guardó nada y explicó lo que ha estado leyendo en Internet sobre su vida personal. "Hay un sector de Internet que piensa que soy lesbiana", dijo la modelo de 30 años, dejando en claro que es consciente de los comentarios que se difunden sobre ella.

Aunque no le molestan los rumores en sí, lo que sí la incomoda son las ofensas que a veces acompañan esas suposiciones. "No es algo así como un gesto de bienvenida y decir: 'Oye, si lo fueras, sí, únete'. No es amable. Es muy malintencionado. Es como: '¿Qué demonios estás haciendo?'", contó Kendall Jenner.

Con esto, la estrella dejó claro que las críticas y comentarios negativos en redes sociales sí afectan, pero que ella prefiere mantenerse tranquila sobre quién es realmente.

Kendall Jenner abierta a nuevas experiencias

La modelo también aprovechó para dejar claro su posicionamiento personal sobre la sexualidad. Aunque no se identifica como lesbiana, asegura que no tendría problema en serlo y expresarlo públicamente:

"Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, si no para la mayoría. Y no digo que sea fácil, pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho. No digo que sea fácil. Solo digo que conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, lo haría. No tendría ningún problema en serlo".

Además, Kendall Jenner mencionó los rumores sobre su supuesta intención de ocultar su sexualidad para "no dañar su imagen", pero fue enfática: "En resumen, a día de hoy, no lo soy. No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida".

Kendall Jenner y sus relaciones amorosas

Antes de su reciente confesión sobre su orientación sexual, Kendall Jenner ha tenido varios romances que captaron la atención de todos:

Harry Styles (2013)

Jordan Clarkson (2016)

A$AP Rocky (2016)

Blake Griffin (2017)

Ben Simmons (2018)

David Booker (2020)

Bad Bunny (2023)

Así, Kendall Jenner rompió su silencio sobre su orientación sexual y aclaró que, aunque no se identifica como lesbiana, no se cierra a nuevas experiencias.