Metropolitano: Presidente de ATU confirma que recientes accidentes fueron ocasionados por error humano

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos meses, el Metropolitano ha protagonizado sendos accidentes de tránsito dejando decenas de heridos y daños estructurales. Además, estos incidentes han puesto en duda la seguridad de este servicio de transporte público masivo que diariamente es utilizado por miles de ciudadanos.

Presidente de ATU confirma que accidentes fueron por falla humana

Respecto a este tema, David Hernández, presidente de ATU, visitó los estudios de Exitosa y confirmó un hecho preocupante. Según indicó el funcionario, las investigaciones han determinado que estos siniestros no fueron producidos por un fallo mecánico, sino por un error humano.

Durante la charla, el titular de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao indicó que el primer choque ocurrido en el mes de enero en el puente México tuvo origen por un mareo que le dio al conductor lo que le hizo perder el control de la unidad e impactar con dicha estructura.

"De los dos que ya han culminado la investigación, lamentablemente ha sido falla humana. El primero en enero, en el puente México el mismo conductor informó cuando lo rescataban que había sentido un mareo y de verdad ese punto es una recta y se salió de la línea guía. La infraestructura estaba bien y el vehículo había pasado todas sus revisiones", indicó.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | En diálogo con Exitosa, David Hernández, presidente de ATU, confirmó que dos de los últimos accidentes en el Metropolitano fueron ocasionados por falla humana y que el triple choque en Miraflores aún se encuentran en investigación.



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Por otro lado, el siniestro ocurrido en Andrés Reyes sobre los primeros días de mayo, también se dio por una falla del conductor quien habría hecho un giro violento antes de impactar contra la estructura de la estación.

"En el segundo, las huellas demuestran que el vehículo se sale de la línea de la calzada y es por eso que choca contra la estación. Porque al salir de la calzada en el espacio en el que se encontraba, hay una diferencia de 12 o 15 centímetros y se ve como la zona de frenada hace un giro brusco de timón y choca, otra vez se confirma un problema de conducción", añadió.

Tripe choque en Miraflores aún se encuentra en investigación

Finalmente, el triple choque que tuvo lugar cerca a la estación Angamos continúa siendo investigado, pero todo hace indicar que el resultado podría ser el mismo ya que los reportes preliminares señalan que no hubo percances con el vehículo.

"Y en el tercero está demorando los temas de evaluación de distancia de frenada porque se ve que la aplicación de freno es muy corta, pero aún así se tiene que evaluar si fue vehículo o conductor", finalizó.

En resumen, el presidente de ATU, David Hernández, confirmó que los recientes accidentes ocurridos en el Metropolitano fueron por error humano.