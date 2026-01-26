Comisión de Fiscalización aprueba citar a ministros del Interior y de Energía y Minas por caso 'Chifagate'

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por unanimidad citar a los ministros de Energía y Minas e Interior, Luis Bravo de la Cruz y Vicente Tiburcio Orbezo, respectivamente, en el marco de las investigaciones por el caso denominado 'Chifagate', el cual tiene como principales personajes involucrados al presidente José Jerí Oré y el empresario chino Zhihua Yang.

Como parte de su décima primera sesión extraordinaria llevada a cabo este lunes 26 de enero, el grupo de trabajo parlamentario dio un nuevo paso para hallar más vínculos existentes entre ambas partes. Por el caso en referencia, el mandatario compareció ante la Comisión el 21 de enero último, donde descartó todo tipo de acto corrupción, en medio de los encuentros fuera de agenda llevados a cargo entre diciembre del 2025 y el presente mes de enero.

Ministros a la espera de ser convocados

El caso abrió la primera crisis política contra el gobierno de José Jerí empieza a extenderse al interior del Legislativo. La Comisión de Fiscalización debatió este lunes 26 de enero las respectivas mociones que solicitan la presencia de ambos funcionarios de estado al Parlamento, a fin de esclarecer su participación directa e indirecta en las reuniones extraoficiales que tuvieron lugar en un chifa de San Borja y el Market Capón (Centro de Lima).

Tras la exposición de motivos y aprobación unánime, el titular del Interior comparecerá ante el grupo de trabajo que presidente el legislador Elvis Vergara, luego de haber admitido que también fue parte de la comitiva que acompañó a Jerí Oré en el chifa del citado empresario chino.

"No ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo", expresó el 22 de enero.

Del mismo modo, y de conformidad con el artículo 84 del Reglamento del Congreso de la República, el ministro de Energía y Minas hará lo propio para brinde detalles sobre la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables en el proyecto 'Central Hidroeléctrica Pachachaca 2', en la provincia de Andahuaylas, región de Abancay.

La empresa a cargo del servicio responde a Hidroeléctrica América S.A.C., de propiedad del empresario Zhihua Yang. De esta manera, la Comisión espera saber la situación actual de la concesión y si su origen fue o no según lo que dicta los estándares exigidos por ley. Hasta el cierre de la sesión, quedaba por confirmar la hora y día en que ambos ministros acudirán al Parlamento.

Convocan marcha contra José Jerí

La autodenominada 'Generación Z' convocó a una movilización para este miércoles 28 de enero contra el presidente José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con Zhihua Yang.

A través un anuncio mediante sus redes sociales oficiales, el colectivo juvenil denominó a su primera jornada del 2026 como una "marcha de sacrificio" en rechazo al "abandono del pueblo, olvido de las regiones y muertes que siguen sin justicia". En ese sentido, exigen "no más indiferencia y no más silencio". En diálogo con Exitosa este lunes 26 de enero, su vocero, José Rodríguez, adelantó que pedirán la renuncia del mandatario y de toda la Mesa Directiva del Congreso.

"Tienen que irse todos, hasta Rospigliosi. Yo creo que el presidente Rospigliosi, y toda la generación creemos, que está blindando a Jerí desde Fuerza Popular, el fujimorismo, y está demostrando que este Gobierno no se puede sostener", mencionó.

En esa misma línea, señaló que los encuentros fuera de agenda del presidente con los empresarios chinos han causado "indignación" en la población y que pese, a las evidencias de un presunto acto de corrupción, la destitución de Jerí sería algo inviable por el respaldo que recibe por parte de las diversas fuerzas políticas, la cual denomina: "pacto mafioso". Pese a este contexto, saldrán nuevamente a las principales calles del Centro de Lima para expresar su total rechazo a esta coyuntura.

Las últimas revelaciones del caso 'Chifagate' sigue tomando otras dimensiones en la opinión pública, ciudadanía y Congreso, en medio de las seis mociones de censura y una de vacancia planteadas contra José Jerí.